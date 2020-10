Eleições nos EUA. Hackers russos preparados para lançar o caos

Já o fizerem, continuam a fazer e estão prontos para criar a discórdia entre os norte-americanos.





De acordo com o diário norte-americano The New York Times, hackers russos têm em curso uma operação para lançar o caos no país no caso de o resultado das eleições não ser claro. Ou seja, caso a diferença entre os dois candidatos seja mínima.





Para isso vão utilizar, tal como fizeram em momentos anteriores, as redes socias.





De recordar que um resultado pouco claro na noite eleitoral não seria insólito. Por exemplo, nas últimas eleições Donald Trump venceu a presidência apesar de ter tido menos votos populares. O Presidente dos EUA é escolhido pela soma do Colégio Eleitoral, pelo que há Estados que têm mais peso do que outros. Por essa razão um candidato poder ser eleito Presidente dos EUA apesar de ter menos votos populares.





Também nas últimas horas agências governamentais norte-americanas voltaram a avisar que hackers apoiados pela Rússia estão a tentar invadir redes de computadores de governos locais e estaduais.





A duas semanas da eleição presidencial, as autoridades norte-americanas informaram que um grupo russo - conhecido por BerserkBear ou Dragonfly - tinha como alvo dezenas de governos estaduais, locais, bem como redes de aviação. "Desde pelo menos setembro de 2020, um ator patrocinado pelo Estado russo conduziu uma campanha contra uma ampla variedade de alvos dos EUA", disseram o FBI e o Departamento de Segurança Interna.





Estes hackers entraram num número não especificado de redes e roubaram dados em pelo menos duas delas.





O FBI, em comunicado, deixou claro que está a acompanhar o "comportamento nefasto da Rússia".





Em reação, o porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, afirmou que as acusações de que a Rússia está a ser alvo são "absolutamente infundadas".