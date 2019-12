Eleições Reino Unido. Serviço Nacional de Saúde ganha destaque na campanha eleitoral

São já amanhã as eleições no Reino Unido, e o Serviço Nacional de Saúde britânico passou para o centro do debate. Boris Johnson está a ser fortemente pressionado depois de terem sido publicadas duas fotografias com crianças deitadas no chão e em sofás de hospitais.