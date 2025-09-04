Elevador da Glória. Santa Casa confirma trabalhadores feridos e desaparecidos

"Este acidente resultou em várias vítimas, algumas das quais mortais, e, infelizmente, entre os passageiros encontravam-se colegas nossos, apanhados de forma absolutamente inesperada por esta tragédia", lê-se na nota enviada hoje de manhã pelo provedor da Santa Casa, Paulo Sousa.

A instituição confirmou que há trabalhadores que foram hospitalizados, não tendo sido possível "confirmar formalmente o envolvimento global dos colaboradores da Santa Casa neste acidente, nomeadamente daqueles que se encontram desaparecidos".

Paulo Sousa dá conta de que o elevador da Glória é frequentemente utilizado por vários trabalhadores da Santa Casa e que a instituição aguarda mais informações que serão dadas pelas autoridades.

"Como é do conhecimento de todos, este acidente resultou em várias vítimas, algumas das quais mortais, e, infelizmente, entre os passageiros encontravam-se colegas nossos, apanhados de forma absolutamente inesperada por esta tragédia", lê-se na nota.

A Santa Casa disponibilizou aos trabalhadores e famílias um gabinete de suporte emocional e clínico, através da Unidade de Apoio ao Trabalhador, que pode ser contactado através dos contactos 919 9920 85 (ana.alexandre@scml.pt) e 910 008 226 (diana.santos@scml.pt).

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.