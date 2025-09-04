Elevador da Glória. Proteção Civil corrige número de mortos para 16

Margarida Castro Martins, responsável pela Proteção Civil da Câmara de Lisboa lamenta o lapso a que a própria deu voz esta manhã.





A retificação da Proteção Civil surgiu esta tarde após a declaração do primeirio-ministro. Na declaração que proferiu em São Bento, Luís Montenegro afirmou que estão confirmados 16 mortos e cinco feridos em estado crítico.





Os feridos são de, pelo menos, dez nacionalidades, além de portugueses, há cidadãos espanhóis, um sul-coreano, um cabo-verdiano, um italiano, um francês, um suíço, um canadiano e um marroquino.



Ainda falta conhecer a identidade de quatro feridos.





Entre as vítimas mortais está o guarda-freio da Carris. A empresa, numa publicação feita hoje na página oficial no Facebook destaca a lealdade e dedicação, bem como o valor e o profissionalismo de André Marques, ao serviço da empresa há 15 anos.





Lamentando o "fim trágico" do guarda-freio, a transportadora recorda-o como "profissional dedicado, amável, sorridente e sempre disposto a contribuir para um bem maior", expressando condolências à família e amigos.











Às 16h00 o presidente da Carris vai dar uma conferência de imprensa sobre este acidente.

Foto: Tiago Petinga - Lusa Foto: Tiago Petinga - Lusa



No local do acidente marcaram presença várias equipas de averiguações.





A Polícia Judiciária criou uma linha de informação oficial apenas direcionada a entidades oficiais e a familiares das vítimas do acidente. A PJ "roga que apenas familiares, amigos próximos e entidades oficiais utilizem" esta linha: 211 968 000 ou enviem 'email' para chefepiquetelx@pj.pt .

No comunicado, a Judiciária refere que a investigação decorre em articulação com outras entidades: Ministério Público, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Polícia de Segurança Pública e Autoridades de Proteção Civil".





O Ministério Público abriu um inquérito para apurar as circunstâncias deste acidente. Já o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, por falta de pessoal, só hoje consegue enviar peritos ao local, para investigar as causas deste descarrilamento.

Foto: Tiago Petinga - Lusa Foto: Tiago Petinga - Lusa



Todas as investigações vão querer ouvir também os relatos das testemunhas. De quem estava na rua e de quem estava no elevador que se preparava para subir a rua.

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) acionou um plano de contingência e reforçou as reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente de quarta-feira no elevador da Glória.

Numa nota enviada na quarta-feira à noite à agência Lusa, o IPST diz que tem estado a acompanhar a situação das reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente para garantir resposta a todas as necessidades que surjam.



Até ao momento, o IPST refere que as existências em sangue e componentes sanguíneos satisfazem as necessidades.







ativou a equipa de desastres de massa com o objetivo de conseguir realizar as autópsias dos corpos o mais depressa possível.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas. O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forensescom o objetivo de conseguir realizar as autópsias dos corpos o mais depressa possível.é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, nume é muito procurado por turistas.





rejeitar qualquer falha ao nível da manutenção deste ascensor. O presidente da Carris já veiodeste ascensor.

relatos dos trabalhadores sobre problemas de segurança com o elevador. O presidente da Fectrans (Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações) assegura na RTP que haviade segurança com o elevador.

descarta a hipotese de falta de manutenção. No entanto, Francisco Oliveira, do SITRA (Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes),

dia de luto nacional, devido à tragédia de ontem em Lisboa. A autarquia também decretou 3 dias de luto municipal.

Foto: Tiago Petinga - Lusa O país cumpre hoje um, devido à tragédia de ontem em Lisboa. A autarquia tambémFoto: Tiago Petinga - Lusa

No Parlamento Europeu, em Bruxelas e em Estrasburgo, foram colocadas a meia haste as bandeiras de Portugal e da União Europeia.













