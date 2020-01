Elisa Ferreira lamenta saída do Reino Unido e diz que é um "momento triste" para a União Europeia

A Comissária Europeia Elisa Ferreira lamenta a saída do Reino Unido da União Europeia e sublinha a importância de não se destruir as conquistas comerciais, alcançadas nas últimas décadas. A Comissária alerta também para a necessidade de se desbloquear o impasse que se instalou em torno do orçamento da União Europeia.