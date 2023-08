Elon Musk admite que X "pode falhar, como tantos previram"

O especialista em tecnologias, Tom Coates, está entre os utilizadores da plataforma X de Elon Musk, que identificou a falha da rede X.



Trata-se de publicações com fotos e vídeos feitas antes de dezembro de 2014 em que os links passaram a dar erro.



Coates apontou a falha como “vandalismo de Musk” e sugeriu que poderia fazer parte de “um exercício de economia de custos”.





More vandalism from @elonmusk. Twitter has now removed all media posted before 2014. Thats - so far - almost a decade of pictures and videos from the early 2000s removed from the service.



For example, here’s a search of my media tweets from before 2014. https://t.co/FU6K34oqmA — Tom Coates (@tomcoates) August 19, 2023

A conhecida selfie de Ellen DeGeneres no Oscar de 2014 é um dos exemplos da falha. A foto é considerada a publicação do antigo Twitter mais replicada na plataforma. Tem mais de dois milhões de partilhas. A dita publicaçao de 2014 desapareceu ou foi removida. Porém, acabou por ser restaurada posteriormente.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) March 3, 2014



O tweet viral do ex-presidente dos EUA, Barack Obama, após a sua vitória nas eleições de 2012, permaneceu na plataforma.

Economia com armazenamento

Alguns dos utilizadores que detetaram a falha estão a especular sobre a alegada causa. Apontam o dedo a Elon Musk, dono da plataforma, alegando um esforço para economizar custos com armazenamento de dados.



Outras pessoas atribuíram a falha a mudanças feitas na plataforma em 2016, quando foi adicionado “enriquecimento aprimorado de URL”, projetado para mostrar visualizações de sites vinculados e anexos além do limite de 140 caracteres da empresa, de acordo com The Verge .



Musk já veio atenuar as criticas, sublinhando que “a triste verdade é que não existem grandes redes sociais de momento”.





“Podemos falhar, como tantos previram, mas vamos fazer o possível para que haja pelo menos uma plataforma”.

The sad truth is that there are no great “social networks” right now.



We may fail, as so many have predicted, but we will try our best to make there be at least one. — Elon Musk (@elonmusk) August 19, 2023

O mau funcionamento ocorreu após relatórios na semana passada que sugeriram que o acesso do X a outros sites de media social tinha sido desacelerado.



Esse afunilamento de informação implicou o acesso às plataformas da Meta Facebook, Threads e Instagram.



O atraso de cinco segundos também apareceu em links para alguns sites de notícias, como o New York Times e a Reuters.



No início deste ano, muitos utilizadores revelaram que não podiam enviar mensagens uns aos outros ou mesmo fazer publicações.





De acordo com o The Guardian, estas contas começaram a receber notificações a alertar que estavam “acima do limite diário de envio de tweets”. As mensagens diretas também não funcionavam.





A empresa veio pedir desculpas pelo “problema” através de uma mensagem publicada na plataforma.