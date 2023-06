O chefe do Executivo quer que João Lourenço esteja em Portugal, no próximo ano, quando se assinalar os 50 anos do 25 de Abril.





Um convite que o chefe de Estado angolano se mostra disponível para aceitar, num período em que as relações com Portugal nunca foram tão boas, como definiu João Lourenço, recentemente, numa entrevista a um canal de televisão.