Em cinco regiões. Drones ucranianos abatem-se sobre bombardeiros estratégicos russos

Os serviços de informações ucranianos, citados pela agência Reuters, apontam para mais de quatro dezenas de aviões russos atingidos.

Entre os mais de 40 aparelhos atingidos pelos drones ucranianos estão bombardeiros estratégicos Tu-95 e Tu-22. O primeiro destes aviões foi originalmente desenvolvido para transportar bombas nucleares. É agora utilizado para lançar mísseis de cruzeiro.

Ponte colapsou em Bryansk

Os investigadores russos acreditam que o colapso destas infraestruturas foi causado por “explosões”.



Frente diplomática



A chefiar a delegação de Kiev estará o ministro ucraniano da Defesa, Rustem Umerov.

. O que acontece pela primeira vez desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. Há relatos de um incêndio naquelas instalações militares.. Segundo Moscovo,, ondeÀ France Presse, também a coberto do anonimato, um responsável ucraniano descreveu como objetivo desta operação a destruição “de bombardeiros inimigos longe da frente, na Rússia”.A publicaçãoadianta que a operação, denominada “Teia de Aranha”, terá sido preparada ao longo de mais de 18 meses.A base de Belaya situa-se norusso de Irkutsk., segundo o jornal, sem avançar com mais detalhes., escreveram por sua vez, no Telegram, os serviços secretos ucranianos., fazendo descarrilar um comboio de passageiros com destino a Moscovo.Na vizinha região de Kursk, uma outra ponte caiu durante a noite, fazendo derrubando um comboio de mercadorias. Só, neste caso.A Força Aérea da Ucrânia indicou, por outro lado, que“Estamos a fazer tudo para proteger a nossa independência, o nosso Estado e o nosso povo”, quis enfatizar Volodymyr Zelensky. “Defini também a nossa posição antes do encontro de segunda-feira em Istambul”, acrescentou o chefe de Estado da Ucrânia, para inO Governo ucraniano havia exortado Moscovo a apresentar, antes da reunião, um memorando russo com as condições para o fim da guerra. O Kremlin retorquiu que tratará de partilhar o documento no decurso das conversações.A máquina de guerra russa controla atualmente menos de um quinto da Ucrânia, ou cerca de 113.100 quilómetros quadrados.