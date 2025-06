Português dado como morto na Ucrânia ao serviço da Legião Internacional

Foi aventada a possibilidade de haver mais portugueses entre as baixas, mas não há confirmação.



A embaixada portuguesa em Kiev está a proceder às diligências possíveis para reaver o corpo do cidadão português, mas admite que será difícil, tendo em conta que se trata de uma região sob controlo das forças da Rússia.

, integrado numa das brigadas da Legião Internacional.“O jovem em causa terá morrido no contexto de uma operação militar na zona de Kupiansk., descreveu à RTP o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.“Atenção, que se trata de uma informação oficiosa. Só podermos confirmar em definitivo o facto depois de sabermos se o corpo aparece, ou onde o corpo está”, ressalvou., prosseguiu o governante.Questionado sobre outras eventuais baixas entre combatentes portugueses, José Cesário afirmou que, no sábado, foi-lhe “transmitido que poderia haver outros casos”:“Não podemos obrigar nenhum português a informar-nos do que vai fazer para o estrangeiro. Recomendamos sempre vivamente que quem vai para o estrangeiro se registe no nosso registo do viajante. Não pedimos para as pessoas explicarem o que vão fazer”, sublinhou o secretário de Estado., vincou.“Eu sei que a mãe do jovem, que contactei, está a sofrer uma dor imensa e a única coisa que nos pede é que ajudemos a recuperar o corpo. É uma situação dramática, sob o ponto de vista humano, que nos preocupa muito e faremos tudo o que pudermos para ajudar esta mãe a minorar a dor terrível que está neste momento a passar”.O combatente português, indicou ainda o secretário de Estado das Comunidades, “estaria há cerca de um ano em cenário de combate, mas não é uma informação totalmente fidedigna”.