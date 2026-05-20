Em Pequim. Xi Jinping e Putin afirmam a natureza "inabalável" das relações bilaterais

Foi ainda disparada uma salva de canhão, após uma cerimónia muito semelhante à utilizada para receber Trump.

25.ª visita de Putin à China

A visita de Putin, a sua 25.ª à China, foi planeada antes de Trump adiar a sua deslocação, inicialmente agendada para o final de março.







"As relações sino-russas estão entre as mais estáveis, maduras e estrategicamente valiosas entre grandes potências no mundo atual", afirmou a emissora estatal chinesa CGTN.

Relação desequilibrada



Os laços sino-russos fortaleceram-se após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. As exportações russas de petróleo para a China aumentaram aproximadamente 30%, segundo dados dos centros de análise europeus.

Preveem que os pontos de vista sobre a guerra entre os EUA e Israel contra o Irão poderão divergir, com a Rússia a beneficiar potencialmente do conflito através de um relaxamento das sanções.





c/agências

"Aprofundámos continuamente a confiança política mútua e a coordenação estratégica com uma perseverança inabalável que resistiu a inúmeras provações", afirmou Xi, segundo a agência de notícias Xinhua.Putin, por sua vez, falou de relações a um "nível sem precedentes", particularmente na esfera económica, apesar dos "fatores externos adversos".Xi Jinping declarou que um retomar dos combates no Médio Oriente seria "inoportuno".Sorridente, o presidente chinês cumprimentou Putin com um caloroso aperto de mão aos pés da escadaria do Grande Salão do Povo, sede do poder no coração de Pequim.Os líderes dos dois gigantes asiáticos ouviram os hinos nacionais, passaram revista à guarda militar e a um grupo de crianças saltitantes a cantar "bem-vindo, bem-vindo", em chinês, a agitar bandeiras de ambos os países.Espera-se que a guerra travada pela Rússia na Ucrânia seja discutida, embora os analistas considerem improvável que Xi pressione Putin.O projeto do gasoduto "Força da Sibéria 2", que ligaria as maiores reservas de gás natural da Rússia, no norte da Sibéria, à China, também poderá ser abordado. É crucial para a Rússia, que o vê como uma saída para os seus hidrocarbonetos, abandonados pela Europa após a invasão da Ucrânia. No entanto, a sua implementação está atrasadaSegundo a AFP, os analistas especulam que Putin procurará garantias de Xi de que a tentativa de distensão com os Estados Unidos durante a visita de Trump não ocorrerá à custa da Rússia.Os dois países apresentam a cúpula como uma demonstração das relações de longa data que resistiram à turbulência.O Kremlin descreve a coincidência das datas das visitas de Trump e Putin como fortuita.As relações atingiram "um nível verdadeiramente sem precedentes", declarou Putin num comunicado em vídeo ao "povo chinês".Para além da visita de Trump, que não resultou em grandes anúncios, a China e os Estados Unidos mantêm uma intensa rivalidade estratégica, comercial e tecnológica.A CGTN sublinha a extensão dos "interesses comuns" partilhados pela China e pela Rússia. Ambos se opõem a uma ordem mundial dominada pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Espera-se que Xi e Putin assinem uma declaração a favor de um mundo multipolarA China e a Rússia são também parceiros de longa data do Irão e da Coreia do Norte.A relação é desequilibrada.. Em contraste, a China representou mais de um terço das importações russas e mais de um quarto das suas exportações em 2025, segundo a agência de notícias russa TASS., de acordo com o Centro de Investigação Energética CREA.A China é diretamente afetada pelos bloqueios iranianos e americanos ao Estreito de Ormuz, por onde transita grande parte dos seus abastecimentos."O reforço dos laços no sector energético poderá ser um dos principais focos do encontro, uma vez que Pequim procura garantir mais energia russa", afirma Joseph Webster, investigador do Atlantic Council.Mas a China, interessada em diversificar a sua matriz energética, terá o cuidado de não ficar dependente da Rússia, alertam os analistas.