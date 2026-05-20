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Em Pequim. Xi Jinping e Putin afirmam a natureza "inabalável" das relações bilaterais
O Presidente chinês e o homólogo russo reafirmaram esta quarta-feira a força das relações entre as duas potências, apesar da turbulência internacional. A visita de Vladimir Putin a Pequim acontece menos de uma semana desde a passagem de Donald Trump pela capital chinesa.
"Aprofundámos continuamente a confiança política mútua e a coordenação estratégica com uma perseverança inabalável que resistiu a inúmeras provações", afirmou Xi, segundo a agência de notícias Xinhua.
Putin, por sua vez, falou de relações a um "nível sem precedentes", particularmente na esfera económica, apesar dos "fatores externos adversos".
Ameaças de retoma das hostilidades no Golfo, a guerra em curso na Ucrânia, tensões sobre o comércio e o fornecimento de hidrocarbonetos, os dois líderes encontram-se num contexto de múltiplas crises que afetam diretamente os seus países.
Xi Jinping declarou que um retomar dos combates no Médio Oriente seria "inoportuno".
Sorridente, o presidente chinês cumprimentou Putin com um caloroso aperto de mão aos pés da escadaria do Grande Salão do Povo, sede do poder no coração de Pequim.
Os líderes dos dois gigantes asiáticos ouviram os hinos nacionais, passaram revista à guarda militar e a um grupo de crianças saltitantes a cantar "bem-vindo, bem-vindo", em chinês, a agitar bandeiras de ambos os países.
Foi ainda disparada uma salva de canhão, após uma cerimónia muito semelhante à utilizada para receber Trump.Xi e Putin, que se tratam frequentemente como "velho amigo" e "querido amigo" e se encontraram quase 40 vezes durante os seus mais de 13 anos de liderança conjunta, sentaram-se então à mesa das negociações, com a visita de Trump entre os vários temas de interesse comum.
Espera-se que a guerra travada pela Rússia na Ucrânia seja discutida, embora os analistas considerem improvável que Xi pressione Putin.
O projeto do gasoduto "Força da Sibéria 2", que ligaria as maiores reservas de gás natural da Rússia, no norte da Sibéria, à China, também poderá ser abordado. É crucial para a Rússia, que o vê como uma saída para os seus hidrocarbonetos, abandonados pela Europa após a invasão da Ucrânia. No entanto, a sua implementação está atrasada25.ª visita de Putin à China Segundo a AFP, os analistas especulam que Putin procurará garantias de Xi de que a tentativa de distensão com os Estados Unidos durante a visita de Trump não ocorrerá à custa da Rússia.
Os dois países apresentam a cúpula como uma demonstração das relações de longa data que resistiram à turbulência. A ocasião assinala o 30.º aniversário de uma "parceria de coordenação estratégica".
O Kremlin descreve a coincidência das datas das visitas de Trump e Putin como fortuita. A visita de Putin, a sua 25.ª à China, foi planeada antes de Trump adiar a sua deslocação, inicialmente agendada para o final de março.
As relações atingiram "um nível verdadeiramente sem precedentes", declarou Putin num comunicado em vídeo ao "povo chinês".
Para além da visita de Trump, que não resultou em grandes anúncios, a China e os Estados Unidos mantêm uma intensa rivalidade estratégica, comercial e tecnológica.
A CGTN sublinha a extensão dos "interesses comuns" partilhados pela China e pela Rússia. Ambos se opõem a uma ordem mundial dominada pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Espera-se que Xi e Putin assinem uma declaração a favor de um mundo multipolarRelação desequilibrada A China e a Rússia são também parceiros de longa data do Irão e da Coreia do Norte.
Os laços sino-russos fortaleceram-se após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. As exportações russas de petróleo para a China aumentaram aproximadamente 30%, segundo dados dos centros de análise europeus.
A relação é desequilibrada. As importações russas representaram apenas cerca de 5% das importações chinesas em 2025, de acordo com a Alfândega Chinesa. Em contraste, a China representou mais de um terço das importações russas e mais de um quarto das suas exportações em 2025, segundo a agência de notícias russa TASS.
No final de 2025, a China era o maior comprador de petróleo bruto e carvão russos e o segundo maior comprador de gás natural por gasoduto, de acordo com o Centro de Investigação Energética CREA.
A China é diretamente afetada pelos bloqueios iranianos e americanos ao Estreito de Ormuz, por onde transita grande parte dos seus abastecimentos.
"O reforço dos laços no sector energético poderá ser um dos principais focos do encontro, uma vez que Pequim procura garantir mais energia russa", afirma Joseph Webster, investigador do Atlantic Council.
Mas a China, interessada em diversificar a sua matriz energética, terá o cuidado de não ficar dependente da Rússia, alertam os analistas.
Putin, por sua vez, falou de relações a um "nível sem precedentes", particularmente na esfera económica, apesar dos "fatores externos adversos".
Ameaças de retoma das hostilidades no Golfo, a guerra em curso na Ucrânia, tensões sobre o comércio e o fornecimento de hidrocarbonetos, os dois líderes encontram-se num contexto de múltiplas crises que afetam diretamente os seus países.
Xi Jinping declarou que um retomar dos combates no Médio Oriente seria "inoportuno".
Sorridente, o presidente chinês cumprimentou Putin com um caloroso aperto de mão aos pés da escadaria do Grande Salão do Povo, sede do poder no coração de Pequim.
Os líderes dos dois gigantes asiáticos ouviram os hinos nacionais, passaram revista à guarda militar e a um grupo de crianças saltitantes a cantar "bem-vindo, bem-vindo", em chinês, a agitar bandeiras de ambos os países.
Foi ainda disparada uma salva de canhão, após uma cerimónia muito semelhante à utilizada para receber Trump.Xi e Putin, que se tratam frequentemente como "velho amigo" e "querido amigo" e se encontraram quase 40 vezes durante os seus mais de 13 anos de liderança conjunta, sentaram-se então à mesa das negociações, com a visita de Trump entre os vários temas de interesse comum.
Espera-se que a guerra travada pela Rússia na Ucrânia seja discutida, embora os analistas considerem improvável que Xi pressione Putin.
O projeto do gasoduto "Força da Sibéria 2", que ligaria as maiores reservas de gás natural da Rússia, no norte da Sibéria, à China, também poderá ser abordado. É crucial para a Rússia, que o vê como uma saída para os seus hidrocarbonetos, abandonados pela Europa após a invasão da Ucrânia. No entanto, a sua implementação está atrasada25.ª visita de Putin à China Segundo a AFP, os analistas especulam que Putin procurará garantias de Xi de que a tentativa de distensão com os Estados Unidos durante a visita de Trump não ocorrerá à custa da Rússia.
Os dois países apresentam a cúpula como uma demonstração das relações de longa data que resistiram à turbulência. A ocasião assinala o 30.º aniversário de uma "parceria de coordenação estratégica".
O Kremlin descreve a coincidência das datas das visitas de Trump e Putin como fortuita. A visita de Putin, a sua 25.ª à China, foi planeada antes de Trump adiar a sua deslocação, inicialmente agendada para o final de março.
"As relações sino-russas estão entre as mais estáveis, maduras e estrategicamente valiosas entre grandes potências no mundo atual", afirmou a emissora estatal chinesa CGTN.
As relações atingiram "um nível verdadeiramente sem precedentes", declarou Putin num comunicado em vídeo ao "povo chinês".
Para além da visita de Trump, que não resultou em grandes anúncios, a China e os Estados Unidos mantêm uma intensa rivalidade estratégica, comercial e tecnológica.
A CGTN sublinha a extensão dos "interesses comuns" partilhados pela China e pela Rússia. Ambos se opõem a uma ordem mundial dominada pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Espera-se que Xi e Putin assinem uma declaração a favor de um mundo multipolarRelação desequilibrada A China e a Rússia são também parceiros de longa data do Irão e da Coreia do Norte.
Os laços sino-russos fortaleceram-se após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. As exportações russas de petróleo para a China aumentaram aproximadamente 30%, segundo dados dos centros de análise europeus.
A relação é desequilibrada. As importações russas representaram apenas cerca de 5% das importações chinesas em 2025, de acordo com a Alfândega Chinesa. Em contraste, a China representou mais de um terço das importações russas e mais de um quarto das suas exportações em 2025, segundo a agência de notícias russa TASS.
No final de 2025, a China era o maior comprador de petróleo bruto e carvão russos e o segundo maior comprador de gás natural por gasoduto, de acordo com o Centro de Investigação Energética CREA.
A China é diretamente afetada pelos bloqueios iranianos e americanos ao Estreito de Ormuz, por onde transita grande parte dos seus abastecimentos.
"O reforço dos laços no sector energético poderá ser um dos principais focos do encontro, uma vez que Pequim procura garantir mais energia russa", afirma Joseph Webster, investigador do Atlantic Council.
Mas a China, interessada em diversificar a sua matriz energética, terá o cuidado de não ficar dependente da Rússia, alertam os analistas.
Preveem que os pontos de vista sobre a guerra entre os EUA e Israel contra o Irão poderão divergir, com a Rússia a beneficiar potencialmente do conflito através de um relaxamento das sanções.
c/agências
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