Em resposta a plano de deportações. Berlim insiste na necessidade de vigiar a AfD

“É necessário que o Gabinete de Proteção da Constituição observe atentamente a AfD”, afirmou Nancy Faeser, ministra alemã do Interior, em referência aos serviços de segurança alemães.Na discussão que decorreu esta quinta-feira no Parlamento alemão, a ministra equiparou as ideias da Alternativa para a Alemanha (AfD) às do nazismo no Terceiro Reich., afirmou Faeser.no combate contra a AfD, garantiu ainda a ministra.Desde 2021 que o partido de extrema-direita é alvo de vigilância por parte do Gabinete de Proteção da Constituição , tendo sido considerado como um risco para a democracia alemã.

O plano de “remigração”

Na semana passada, o portal alemãorevelou pormenores sobre um encontro de figuras da AfD com líderes da extrema-direita violenta em Potsdam, em novembro de 2023, onde terá sido discutido um plano de expulsão de requerentes de asilo ou de pessoas com cidadania alemã mas com raízes estrangeiras.De acordo com a publicação, a discussão foi dominada pela ideia da "remigração" (regresso forçado de migrantes, mesmo os que têm cidadania alemã) aos seus países de origem através de deportações em massa., alegando que “mesmo os pequenos clubes de debate privado estão a ser transformados em reuniões secretas e perigosas”.O responsável acusou ainda os partidos que participam na solução governativa (a coligação semáforo, que junta o SPD, os Verdes e os liberais) de distorcerem as exigências políticas da AfD., acrescentou.Deu como exemplo a necessidade de deportar migrantes sírios que só gozem de proteção temporária “como refugiados de uma guerra civil”., afirmou, perante a indignação de outros membros do Parlamento.

Ilegalizar da AfD?

Entretanto, a líder do partido procura ganhar balanço com os pedidos de ilegalização. “Os apelos para a abolição da AfD são completamente absurdos e expõem a atitude antidemocrática daqueles que fazem estas exigências. Os repetidos apelos à proibição mostram que os outros partidos há muito que ficaram sem argumentos substantivos para enfrentar as nossas propostas políticas”, argumentou Alice Weidel, em declarações ao Politico.

Nos últimos dias, milhares de pessoas protestaram em várias cidades alemãs contra o plano de deportação em massa de requerentes de asilo e cidadãos alemães de origem estrangeira. Na quarta-feira, o vice-chanceler e ministro alemão da Economia, Robert Habeck, acusou a AfD de planear transformar a Alemanha num estado autoritário “como a Rússia”.Em declarações à revista Stern, o governante alertou para os riscos de ilegalizar o partido., vincou.A decisão caberia ao Tribunal Constitucional alemão e os obstáculos seriam “muito elevados”, pelo que seria muito melhor derrotar a AfD nas urnas, considerou.Ainda assim, têm sido várias as vozes que defendem a ilegalização do partido alemão fundado em 2013, à medida que ganha proeminência a nível nacional.O debate assume ainda maior urgência num ano determinante, com eleições europeias e eleições regionais à porta, nomeadamente na Alemanha Oriental, onde a AfD é mais forte. Em dezembro, o Alternativa para a Alemanha garantiu a primeira eleição de um autarca : Tim Lochner, em Pirna, na Saxónia.