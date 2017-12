Emanuel Macron recebeu Benjamin Nethanyau

Para o Presidente francês este seria um gesto de boa vontade e um importante passo no desenrolar do processo de paz na região.



O chefe do Governo israelita lembrou que a origem de todos os males está no Irão que não esconde a intenção de destruir Israel.



Benjamin Nethanyau, que iniciou uma visita à Europa, manteve-se intransigente quanto à questão de Jerusalém. Diz que admitir a realidade histórica, de que Jerusalém é a capital de Israel, é meio caminho andado para a pacificação do Médio Oriente.