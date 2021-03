Embaixada de Portugal no Senegal pede prudência a portugueses devido a manifestações

"Face a possíveis manifestações durante os próximos dias em diversos locais no Senegal, os serviços consulares da embaixada de Portugal, em Dacar, recomendam aos nossos concidadãos prudência e vigilância redobrada", referiu a representação diplomática de Portugal num aviso divulgada na sua página na rede social Facebook.

Manifestações de protesto têm ocorridos em várias cidades do Senegal devido à detenção, depois do levantamento da sua imunidade, do deputado e líder do partido Pastef, Ousmane Sonko, que ficou em terceiro nas presidenciais de 2019.

Ousmane Sonko, de 46 anos, foi alvo no início de fevereiro de uma queixa por violação e ameaças de morte apresentada por uma funcionária de um salão de beleza, onde ia receber massagens.

O deputado nega as acusações e fala de uma conspiração.

Segundo a imprensa, um jovem morreu hoje durante uma manifestação ocorrida na região de Casamança, no sul do país, de onde a família de Ousmane Sonko é originário.

As autoridades senegalesas anunciaram hoje ao final do dia a suspensão de dois canais privados de televisão por três dias por terem difundido em "loop"as imagens dos distúrbios provocados pela detenção de Ousmane Sonko.

A decisão do Conselho Nacional de Regulamentação do Audiovisual visa a Sem TV e Walf TV.

Na quarta-feira, aquele conselho já tinha emitido um alerta aos meios de comunicação social contra a divulgação de conteúdo "explícito ou implicitamente tolerando a violência", incitando distúrbios à ordem pública ou "suscetível de constituir uma ameaça ao público, estabilidade nacional ou coesão social".