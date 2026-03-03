Embaixada dos Estados Unidos em Riade atingida por drones

João Couraceiro - Antena 1

A defesa saudita informou também que foram intercetados outros drones com destino ao quarteirão onde se situam as embaixadas de vários países.As autoridades norte-americanas pedem aos seus cidadãos que estão neste país para se manterem em casa. Já para outros países da região a recomendação é de saída imediata através de alternativas comerciais.