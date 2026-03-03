Mundo
Guerra no Médio Oriente
Embaixada dos Estados Unidos em Riade atingida por drones
A embaixada norte-americana em Riade foi atingida por dois drones, que causaram apenas pequenos danos e um incêndio limitado, sem feridos ou vítimas, avança o Ministério da defesa da Arábia Saudita.
A defesa saudita informou também que foram intercetados outros drones com destino ao quarteirão onde se situam as embaixadas de vários países.João Couraceiro - Antena 1
As autoridades norte-americanas pedem aos seus cidadãos que estão neste país para se manterem em casa. Já para outros países da região a recomendação é de saída imediata através de alternativas comerciais.
