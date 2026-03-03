EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Embaixada dos Estados Unidos em Riade atingida por drones

Embaixada dos Estados Unidos em Riade atingida por drones

A embaixada norte-americana em Riade foi atingida por dois drones, que causaram apenas pequenos danos e um incêndio limitado, sem feridos ou vítimas, avança o Ministério da defesa da Arábia Saudita.

Antena 1 /
Mohamed Azakir - Reuters

VER MAIS
A defesa saudita informou também que foram intercetados outros drones com destino ao quarteirão onde se situam as embaixadas de vários países.
João Couraceiro - Antena 1

As autoridades norte-americanas pedem aos seus cidadãos que estão neste país para se manterem em casa. Já para outros países da região a recomendação é de saída imediata através de alternativas comerciais.

Artigos Relacionados

PUB
PUB