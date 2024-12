Embaixada israelita na Irlanda vai fechar por "políticas extremas anti-Israel"

, afirmou no domingo o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, numa declaração, qualificando as ações e a retórica da Irlanda de ‘antissemitas’.Israel já tinha retirado o embaixador israelita de Dublin após a Irlanda se ter manifestado a favor um Estado palestiniano, o que provocou retaliações por parte do Governo israelita e a declaração de novos colonatos em território palestiniano ocupado., acrescentou Saar, salientando que Israel dá prioridade às relações bilaterais com países de todo o mundo, de acordo com posição que assume em relação a Israel.



"As ações e a retórica antissemita usadas pela Irlanda contra Israel estão enraizadas na deslegitimação e demonização do Estado judeu, juntamente com padrões duplos”.

A Irlanda já tinha anunciado, em março, que iria intervir no processo de genocídio no TIJ contra Israel, mas a 11 de dezembro o ministro irlandês dos Negócios Estrangeiros, Micheal Martin, afirmou que tinha garantido o apoio do Governo e que a intervenção seria apresentada ainda este mês.







Ao intervir legalmente no caso sul-africano, a Irlanda irá pedir ao TIJ que "alargue a sua interpretação do que constitui a prática de genocídio", afirmou em comunicado, argumentando que uma leitura ‘muito restrita’ poderia incentivar uma cultura de impunidade.

Israel não aplicou, contudo, medidas semelhantes a outros países que tenham apoiado o processo legal, incluindo Egito, Espanha e México.Micheal Martin assegurou, entretanto, que os dois países devem manter relações diplomáticas e que não está previsto encerrar a embaixada da Irlanda em Israel.



“Houve uma punição coletiva do povo palestiniano através da intenção e do impacto das ações militares de Israel em Gaza, deixando 44 mil mortos e milhões de civis deslocados”, disse Martin, em comunicado.

Segundo o governante,Reagindo ao anúncio israelita, o primeiro-ministro irlandês classificou como “profundamente lamentável” a decisão de Israel de encerrar a embaixada em Dublin., reagiu Simon Harris na rede social X., acrescentou.