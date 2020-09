Embaixador norte-americano diz que Portugal tem de escolher entre EUA e China

Um dos focos é a nova tecnologia 5G. Glass diz os EUA preferiam que Portugal não tivesse qualquer equipamento da Huawei.Nesta entrevista ao semanário Expresso , George Glass sublinha que se a empresa chinesa Huawei entrar no 5G em Portugal, a relação na defesa entre Portugal e os Estados Unidos irá mudar.O Embaixador norte-americano refere que as consequências de Portugal escolher trabalhar com a China não serão de âmbito político, pelo menos no imediato, mas podem ter a ver com a atividade da NATO ou a troca de informação classificada.George Glass ameaça ainda como o fim da distribuição de gás natural através de Sines se a construção do novo terminal for entregue à China.