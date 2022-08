Embaixador português na Venezuela elogia comunidade local

"Ela (a RUS) é importante para a comunidade portuguesa e é também importante, enquanto exemplo de solidariedade, que os portugueses dão a quem vive aqui em Caracas, e além de Caracas", disse à Lusa, João Pedro Vasconcelos Fins do Lago, no final de uma visita à ONG de apoio a portugueses carenciados e a venezuelanos sem abrigo.

"Era uma visita que eu queria fazer desde o primeiro dia que aqui estou, porque esta é uma organização que trabalha com situações muito difíceis, situações de profunda carência social, pessoas que têm muitas necessidades no plano da habitação, da saúde e da alimentação a pessoas de todas as idades, com particular ênfase na terceira idade, nos mais carenciados e nos mais desamparados, numa faixa que merece toda a atenção", disse.

O diplomata sublinhou que a "Regala una Sonrisa é exemplar e faz um trabalho notável", considerando que a visita serviu para conhecer o trabalho que está a ser feito, as dificuldades e as propostas que apresenta.

"É uma instituição que tem toda a atenção por parte do Estado português. Aliás, é apoiada financeiramente pelo Estado português nos apoios que tem vindo a aumentar ao longo dos anos e que dão resultado", indicou.

João Pedro Vasconcelos Fins do Lago adiantou que "há um efeito útil de ir ao encontro das pessoas na rua onde se encontram para as alimentar, para lhes dar atenção médica e também para lhes dar abrigo".

Sobre as propostas do presidente da ONG, Francisco Soares, o embaixador disse que "visam facilitar e flexibilizar as ajudas que são dadas às pessoas", sem precisar o conteúdo.

"Obviamente, sabemos que saímos de um período de dois anos muito complicado, de pandemia, em que a parte burocrática dos assuntos se complicou também e há várias maneiras de flexibilizar e de retirar o peso burocrático de algumas situações. Portanto, são ajudas, propostas muito concretas no sentido de que a mão que ajuda quem necessita possa chegar a essas pessoas mais rapidamente", concluiu.

Há mais de sete anos que a Regala Una Sonrisa realiza jornadas mensais de atenção a pessoas em situação de rua e promove semanalmente a iniciativa `Sopa Sorriso` para mais de 200 pessoas carenciadas no centro de Caracas.

A ONG é ainda responsável pelo programa "Anjos Lusitanos" para portugueses que vivem isolados e em situações precárias.