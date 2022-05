Embaixador russo promete que não serão usadas armas nucleares na Ucrânia

O embaixador russo no Reino Unido afasta o uso de armas nucleares.

Numa entrevista à BBC, o diplomata afirmou que a doutrina militar russa não contempla o uso dessas armas em conflitos como o que está a acontecer na Ucrânia. No terreno, a região do Donbass continuam sob pressão os russos estão cada vez mais perto de controlar a cidade de Severodonetsk.