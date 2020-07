Embaixadora da UE na Venezuela promete manter apoio aos venezuelanos

"Eu celebro a decisão tomada entre Josep Borrell (chefe da diplomacia europeia) e Jorge Arreaza (ministro venezuelano das Relações Exteriores) e poder continuar a trabalhar na Venezuela, apoiando os venezuelanos com o compromisso de sempre", escreveu a diplomata na sua conta na rede social Twitter.



Isabel Brilhante Pedrosa sublinhou ainda que agradece "as demonstrações de solidariedade, reconhecimento e carinho recebidas".



"O meu agradecimento infinito a todos", afirmou.



A representante da União Europeia na Venezuela, a diplomata portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, deveria deixar Caracas no sábado, num voo de repatriamento de cidadãos europeus, depois de a 29 de maio, o presidente, Nicolás Maduro, ordenar a sua expulsão, dando-lhe 72 horas para abandonar o país.



A decisão de Nicolás Maduro foi tomada poucas horas depois de Bruxelas ter sancionado mais 11 funcionários de Caracas.



A 2 de julho, Nicolás Maduro saudou um acordo entre Bruxelas e Caracas para suspender a expulsão da diplomata e instou a UE a mudar a relação com o Estado sul-americano.



"(Peço) que a UE entre noutro entendimento e que haja uma retificação profunda, histórica, sobre o papel que tem tido na sua relação com a Venezuela", disse Nicolás Maduro.



Maduro explicou que teve de "tomar uma decisão soberana, digna, dura, difícil", de "declarar a embaixadora `persona non grata` e dar-lhe 72 horas para abandonar o país", perante "as sanções ilegais" da União Europeia.



O presidente referiu que o ministro venezuelano das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, teve uma conversa telefónica com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, que "foi tensa e dura no começo", durante a qual a Venezuela "fez uma reclamação sólida sobre a ilegalidade e a injustiça" das sanções.



"Surgiu a ideia de se tomar o caminho do diálogo político, diplomático, de elevar o nível do diálogo e aprofundar e dinamizar o diálogo direto (...)", referiu Maduro, adiantando que se decidiu "suspender a expulsão da embaixadora".



O Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, e o ministro para as Relações Externas da Venezuela, Jorge Arreaza, indicaram que "concordaram na necessidade de manter o quadro das relações diplomáticas, especialmente numa altura em que a cooperação entre ambas partes pode facilitar os caminhos do diálogo político".