Emirados Árabes Unidos adotam a maior reforma legal da história do país

A reforma ocorre durante o 50.º aniversário do país com "a intenção de acompanhar as conquistas dos Emirados Árabes Unidos e refletir as aspirações futuras do país", pode ler-se na peça da agência sobre as mais de 40 novas leis e emendas.

O novo Código Penal, que entrará em vigor em 02 de janeiro, foi atualizado e "fortalece a proteção à mulher e ao trabalhador doméstico", além de "descriminalizar as relações consensuais fora do casamento", acrescenta o artigo.

A reforma legal estabelece que "todos os filhos concebidos em consequência da relação serão reconhecidos e cuidados", embora acrescente que "todos os casais que conceberem um filho fora do casamento devem casar-se ou reconhecer o filho, individual ou conjuntamente".

De entre as alterações ao Código Penal, consta a proibição do consumo de álcool em local público ou sem licença, bem como a venda, fornecimento ou incitação ou incentivo ao consumo de álcool a menores de 21 anos.

Outras novas leis punem a disseminação de boatos, notícias falsas e fraudes eletrónicas, e a proteção de dados pessoais é reforçada.

Da mesma forma, os investidores e empresários poderão constituir e possuir a 100%, no país, empresas em quase todos os setores, com exceção das atividades consideradas "estratégicas".

As mudanças são resultado do trabalho de 540 especialistas de 50 autoridades federais e locais que trabalharam com mais de 100 organizações do setor privado nos últimos cinco meses, segundo a agência.