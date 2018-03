Partilhar o artigo Emma Gonzalez torna-se símbolo da luta de jovens contra as armas nos EUA Imprimir o artigo Emma Gonzalez torna-se símbolo da luta de jovens contra as armas nos EUA Enviar por email o artigo Emma Gonzalez torna-se símbolo da luta de jovens contra as armas nos EUA Aumentar a fonte do artigo Emma Gonzalez torna-se símbolo da luta de jovens contra as armas nos EUA Diminuir a fonte do artigo Emma Gonzalez torna-se símbolo da luta de jovens contra as armas nos EUA Ouvir o artigo Emma Gonzalez torna-se símbolo da luta de jovens contra as armas nos EUA