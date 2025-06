Emmanuel Macron convoca novo Conselho de Segurança e Defesa

Foto: Chalinee Thirasupa - Reuters

Os interesses franceses na região, nomeadamente as duas bases militares, uma na Arábia Saudita e outra em Djibouti, serão outro dos assuntos na agenda desta reunião de emergência.



Emmanuel Macron quer decisões sobre o repatriamento de todos os franceses que estão no Irão e em Israel e que queiram regressar a França. O presidente reitera que a solução militar estrangeira no Irão não é solução e pode mesmo instalar o caos no Médio Oriente.



A análise do nível de segurança no país será outra das questões-chave. O Ministério do Interior garante estar a acompanhar as ações de várias dezenas de radicais islâmicos.