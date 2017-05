Emmanuel Macron transmite "consternação" a Theresa May

Lusa 23 Mai, 2017, 08:50 | Mundo

"Foi com choque e consternação que o presidente da República, Emmanuel Macron, recebeu a notícia do atentado mortal, ontem [segunda-feira] à noite, no Arena de Manchester", indica um comunicado do gabinete do chefe de Estado francês sobre o contacto com Theresa May.

"[O presidente] dirige ao povo britânico toda a ajuda da França", refere o mesmo comunicado.

"O presidente da República e o governo de Paris vão continuar, em conjunto com as forças britânicas, o combate contra o terrorismo", acrescenta a nota do Eliseu.

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe também condenou "o terrorismo" que visou "especificamente" jovens que se encontravam no concerto de Manchester.

A polícia britânica atualizou para 22 o número de mortes da explosão na Arena de Manchester e o comandante da polícia de Manchester, no Reino Unido, acrescentou que 59 feridos estão a ser tratados em oito hospitais da região.

Num balanço sobre a investigação feito hoje de manhã, Ian Hopkins adiantou que a polícia acredita que o responsável pela explosão foi um homem que transportava um engenho explosivo de fabrico artesanal.

A polícia acredita que o autor do ataque terá morrido na explosão, tratando-se possivelmente de um ataque suicida.

Este ataque ocorreu na segunda-feira à noite no pavilhão Arena de Manchester, onde decorria um concerto de Ariana Grande.