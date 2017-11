Emmerson Mnangagwa saúda "início de uma nova democracia" no Zimbabué

RTP22 Nov, 2017, 17:41 / atualizado em 22 Nov, 2017, 18:45 | Mundo

Mugabe aceitou demitir-se da Presidência após perder o apoio dos militares e do próprio partido, a Zanu-PF.



Mnangagwa, seu vice-presidente até há duas semanas, foi destituído a 6 de novembro e fugiu para a África do Sul, tendo regressado agora para assumir a liderança.



"Hoje, assistimos ao início de uma nova democracia", lançou entre vivas de centenas de apoiantes reunidos frente à sede da Zanu-PF, o maior partido do Zimbabué, em Harare.



"Necessitamos da cooperação da comunidade internacional e estou já a receber apoios", acrescentou Mnangagwa.



"O povo falou. A voz do povo é a voz de Deus", prosseguiu, apelando "todos os zimbabueanos a trabalhar juntos".



"Queremos fazer crescer a nossa economia, queremos paz, queremos empregos" afirmou à multidão esta tarde.

Posse sexta-feira

Na noite de 14 para 15 de novembro, dias depois da destituição de Mnangagwa, o exército tomou conta da capital do Zimbabué, Harare, e colocou o então Presidente, Robert Mugabe, sob prisão domiciliária.



Começaram então as negociações para afastar Mugabe do poder. O Presidente, de 93 anos e há 37 no poder, resistiu até terça-feira.



A falta de apoio do exército e do partido, que domingo o destituiu de todos os cargos e terça-feira deu início a um processo de destituição na Assembleia Nacional, acabou por ter a última palavra.



Emmerson Mnangagwa foi designado para o substituir. Deverá assumir o cargo na sexta-feira, acto já confimado pela televisão estatal do Zimbabué, a ZBC.



Um porta-voz do partido no poder, a Zanu-PF, disse que Mnangagwa, de 71 anos e considerado herói da guerra da independência, irá cumprir o que resta do mandato de Mugabe, até às eleições marcadas para setembro de 2018.



De acordo com a constituição do Zimbabué, o papel do sucessor de Mugabe deveria caber a um vice-presidente em exercício e ainda há um candidato: Phelekezela Mphoko, um aliado-chave de Graça Mugabe, mulher do Presidente e que este havia designado como sua sucessora.



Contudo, Mphoko foi destituído pela Zanu-PF e acredita-se que tenha fugido do país. Na sua ausência, o partido nomeou Mnangagwa, confirmou o presidente do Parlamento.





O 'crocodilo'

O novo Presidente do Zimbabué é conhecido como o "crocodilo" devido à sua habilidade política,



Durante o seu breve exílio, apelou aos seus concidadãos a unir-se para reegerguer o país.



"Juntos, iremos garantir uma transição pacífica para a consolidação da nossa democracia e trazer um novo começo a todos os zimbabueanos e apoiar a paz e a unidade", afirmou terça-feira ao jornal do Zimbabué NewsDay.



Mnangagwa reuniu-se com o Presidente da África do Sul, Jacob Zunma, antes de partir para Harare.



Apesar das promessas e das celebrações, a maioria dos analistas acredita que a ascenção de Mnangagwa não irá trazer mudanças significativas à vida política ou ao regime que vigoram no Zimbabué.



Mnangagwa era o principal responsável da pasta da Segurança, quando milhares de civis morreram na guerra pós independência dos anos 80 do século passado. O Presidente designado sempre negou qualquer responsabilizade no morticínio.



Foi durante anos o braço direito de Mugabe, leal ao líder e apenas reagiu contra o Presidente para evitar a ascenção de Graça Mugabe, mulher de Robert Mugabe e sua arqui-rival.



Esta foi uma luta pelo poder e não pela democracia, referem.



Contudo, o novo Presidente já está a ser pressionado para seguir um rumo diferente. Os apoios financeiros e investimentos internacionais de que o país necessita desesperadamente para reeguer a economia não serão fáceis de conseguir sem programas de mudança efetiva.