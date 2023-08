Encontro de gerações e de culturas entre voluntários da JMJ

O encontro do papa Francisco com os voluntários encerra o evento no domingo, como já é tradicional, e para quem está na organização este é um momento aguardado com expectativa.A jornada começou, oficialmente, na terça-feira. Mas para quem está a colaborar a realização do evento, o trabalho já começou há mais tempo.De Ferreira do Alentejo, Ana Carla veio sozinha para se juntar à organização e trabalhar na JMJ 2023.Sentada na relva com outros cinco voluntários de gerações, enquanto aguardava pelo início da Missa de Abertura no Parque Eduardo VII, Ana Carla declarou sentir-seEstes jovens com quem tem partilhado os dias, o trabalho e as experiências “são incríveis”, expressou com orgulho. Considerando que é um encontro de gerações, a voluntária manifestou um sentimento “maternal”, porque é “mais velha” do que a maioria., disse à RTP, frisando que “não era assim como eles são quando era jovem”.Mas este ano, depois de ter entrado na faculdade em Lisboa, pensou que podia “ajudar de uma maneira diferente das pessoas que não são de cá”, uma vez que já conhece a cidade que recebe os milhares de peregrinos., afirmou a jovem de 19 anos., continuou.É a primeira vez como voluntária e como peregrina – e considera-se “ambas” – e não tem qualquer dúvida de que vai voltar a participar numa jornada, seja em que país for., porque “agora temos a jornada em Portugal e de certeza que todos os jovens portugueses vão querer ir a mais jornadas noutros países”, porque é uma forma de “nos juntarmos ao papa” mas também “de conhecermos outras partes do mundo”.Enquanto voluntária, lamenta que nem toda a gente possa estar presente nos momentos em que o papa Francisco marcar presença, mas garante que quem está nesta organização tudo fará “para que toda a gente consiga ver o papa”, nem que seja pela televisão., confessou, rindo-se., acrescentou.Mas apesar do cansaço de quem já está há mais tempo a trabalhar na organização do evento, a garantia é de que o “espirito muito bom” no alojamento dos voluntários.Ambiente de festa é também como descreve Maria Perez o voluntariado na JMJ. De Porto Rico, mas a viver em Portugal, a voluntária de 40 anos pediu férias este ano para poder colaborar na jornada.. É a terceira jornadaem que participa – e a primeira em que é voluntária – mas garante que “cada evento é especial” e lhe transmite sempre “muita emoção”.Comprometeu-se com este desafio porque no voluntariado encontra “alegria e Deus” e porque quer “viver a alegria e a fé católica”.

“Fomos recebidos muito bem, estamos a divertir-nos muito, e estamos em festa”, admitiu ainda.