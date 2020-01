Ensaios nucleares. António Guterres está "profundamente preocupado" com recuo da Coreia do Norte

O secretário-geral das Nações Unidas está "profundamente preocupado" com o recuo da Coreia do Norte em relação aos ensaios nucleares. António Guterres quer que seja retomado o diálogo sobre o fim do processo nuclear na península coreana.