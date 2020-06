Entretanto, Putin...

Mas, no início de Julho vai haver um referendo sobre reformas constitucionais , que permite a Putin manter-se no poder até 2036. Na semana passada foi aprovada a doutrina de dissuasão nuclear da Rússia. E em meados de Maio ficámos a saber da presença do crescente envolvimento russo na guerra civil da Líbia, ao lado do exército rebelde do Marechal Hifter. Estes três factos, embora isolados, refletem a grande estratégia do Kremlin. E devemos prestar-lhe atenção, porque a médio/longo prazo vão afectar-nos.

Putin no poder até 2036 O ex-agente do KGP tem minimizado a intenção de estender a sua presidência. Nada nos garante que ele concorra em 2024. Porém, sem um sucessor designado, é provável que avance para outro mandato e prepare um substituto. Estas mudanças constitucionais preparam oficialmente o caminho para que isso aconteça. A possibilidade de atrasar a saída de Putin adia as incertezas russas acerca da transição sob um novo presidente. E garante estabilidade política e económica.





· A alterações constitucionais também implicam limites mais rígidos a futuros presidentes. Assim como uma maior interdependência dos ramos do governo. Com isto, reduz-se o impacto de um presidente pós-Putin – limitam-se as perturbações e a concorrência entre facções.



· Mas vejamos: prolongar Putin é garantir a continuidade das políticas que viram a Rússia recuperar seu estatuto de grande poder.



· Internamente, o Kremlin manterá o foco no crescimento doméstico, na diversificação e na auto-suficiência (em hidrocarbonetos e tecnologia). Externamente, a mira será restabelecer a Rússia como uma grande potência. À medida que o poder militar convencional diminuiu, Putin priorizou as capacidades nucleares e de dissuasão, apoiando aliados por todo mundo com assistência militar e financeira – Síria, Líbia, Moçambique, RC Africana, Nicarágua, Venezuela, Ucrânia... Por isso, as escaladas e impasses dos vários conflitos por procuração vão manter-se.

Nova estratégia de dissuasão nuclear Na semana passada, Putin aprovou a nova doutrina de dissuasão nuclear. Tem um caráter defensivo. O Kremlin admite um ataque nuclear em caso de agressão externa ou ameaça à sobrevivência do Estado. Mas, associados a esta questão, devemos ainda considerar mais dois acontecimentos. Dias antes Tundra que reforça a capacidade de dissuasão nuclear russa. Este sistema, que serve para detectar lançamentos de mísseis balísticos norte-americanos, não funcionava há seis anos. E no próximo dia 22 de Junho, a administração Trump,



· A capacidade nuclear tem sido uma base da reivindicação do estatuto russo de potência global – e inclui medidas defensivas, como esta capacidade de alerta precoce, e sistemas de armas ofensivas.



· Entretanto, como parte dos esforços de modernização militar, o Kremlin apostou na dissuasão estratégica. Basta ver o recente



· Agora, vai ser muito complicada a extensão ou substituição do Novo START (de 2011), que expira em 2021 – Moscovo precisa de garantir uma política nuclear, numa espécie de equilíbrio que assegure a sua segurança e soberania estratégica. Na semana passada, Putin aprovou a nova doutrina de dissuasão nuclear. Tem um caráter defensivo. O Kremlin admite um ataque nuclear em caso de agressão externa ou ameaça à sobrevivência do Estado. Mas, associados a esta questão, devemos ainda considerar mais dois acontecimentos. Dias antes foi lançado o quarto satélite que reforça a capacidade de dissuasão nuclear russa. Este sistema, que serve para detectar lançamentos de mísseis balísticos norte-americanos, não funcionava há seis anos. E no próximo dia 22 de Junho, a administração Trump, vai reunir-se com autoridades russas para discutir uma possível substituição ou extensão do Novo START (Tratado de Redução de Armas Estratégicas – que pretende limitar o arsenal nuclear das duas potências de uma forma paritária).· A capacidade nuclear tem sido uma base da reivindicação do estatuto russo de potência global – e inclui medidas defensivas, como esta capacidade de alerta precoce, e sistemas de armas ofensivas.· Entretanto, como parte dos esforços de modernização militar, o Kremlin apostou na dissuasão estratégica. Basta ver o recente míssil nuclear hipersónico Avangard – a “arma absoluta” da Rússia. Foram estas inovações que também contribuíram para o declínio do START I (Tratado de Redução de Armas Estratégicas), de 1994; ou dos START II e III (que nunca foram muito efectivos).· Agora, vai ser muito complicada a extensão ou substituição do Novo START (de 2011), que expira em 2021 – Moscovo precisa de garantir uma política nuclear, numa espécie de equilíbrio que assegure a sua segurança e soberania estratégica.