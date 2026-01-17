Entrevista a Jorge Moreira da Silva. "Gaza é basicamente escombros e tendas"

"Estive esta semana no Catar, na Jordânia, na Cisjordânia, em Jerusalém e em Gaza", começou por precisar Jorge Moreira da Silva.



"Em Gaza, aquilo que vi - é a minha terceira ida a Gaza nesta guerra - foi, por um lado, mais alimentos e essa é a boa notícia. O cessar-fogo permitiu que as Nações Unidas pudessem trazer pela primeira vez uma quantidade significativa de alimentos. Mas depois vi uma destruição total", descreveu.



"Neste momento, Gaza é basicamente escombros e tendas. Não há mais nada. Uma destruição em larga escala. As tendas são absolutamente precárias, não têm as mínimas condições de habitabilidade. As crianças não têm escolas e andam pelas ruas e portanto estamos a falar de uma situação desumana", prosseguiu o subsecretário-geral da ONU.



A reconstrução de Gaza está avaliada em 60 mil milhões de euros.