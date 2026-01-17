Mundo
Entrevista a Jorge Moreira da Silva. "Gaza é basicamente escombros e tendas"
O subsecretário-geral e responsável da ONU para infraestruturas e projetos, que chegou este sábado da Faixa de Gaza, descreveu o quadro neste território palestiniano como um aglomerado de "escombros e tendas".
"Em Gaza, aquilo que vi - é a minha terceira ida a Gaza nesta guerra - foi, por um lado, mais alimentos e essa é a boa notícia. O cessar-fogo permitiu que as Nações Unidas pudessem trazer pela primeira vez uma quantidade significativa de alimentos. Mas depois vi uma destruição total", descreveu.
"Neste momento, Gaza é basicamente escombros e tendas. Não há mais nada. Uma destruição em larga escala. As tendas são absolutamente precárias, não têm as mínimas condições de habitabilidade. As crianças não têm escolas e andam pelas ruas e portanto estamos a falar de uma situação desumana", prosseguiu o subsecretário-geral da ONU.
A reconstrução de Gaza está avaliada em 60 mil milhões de euros.