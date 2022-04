Entrevista exclusiva PM. Kosovo quer ajuda de Portugal para aderir à UE e à NATO

O primeiro-ministro do país deu uma entrevista exclusiva à RTP em que afirma ser mais urgente que nunca que o jovem país seja protegido do que apelida de crescente ameaça da Rússia. Albin Kurti diz que Moscovo está a militarizar a Sérvia, vizinha do Kosovo, para poder controlar a região dos balcãs ocidentais. Uma entrevista para ver este domingo em versão alargada no programa Europa Minha (RTP3, às 18h30).