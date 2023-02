Entrevista. Shlomo Sand lembra que Irão nunca atacou vizinhos e Israel tem poder atómico

O historiador israelita esteve em Lisboa para apresentar o seu trabalho e os seus livros - em particular "A invenção da terra de Israel" - escritos enquanto investigador e professor na Universidade de Telaviv. Defendia assim há uma década a tese de que o exílio judeu e o regresso à terra prometida são mitos que muitos têm como verdades históricas. Verdades que vêm permitindo a Israel manter-se numa terra que não lhe pertence a não ser por esse "direito divino" que pouca validade devia ter no mundo jurídico moderno. Sobre a relação de Israel com o Irão, Shlomo Sand deixa uma constatação: "O Irão é, para lá do Líbano, o único país do Médio Oriente que nunca atacou os seus vizinhos (...) e nós temos a bomba atómica, o que exerce uma pressão [sobre Teerão]".