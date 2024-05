Envio de força de paz internacional para Gaza prematuro considera ONU

"Qualquer iniciativa deste tipo está, de qualquer modo, dependente de Israel, um crítico acérrimo da ONU", afirmou Lacroix.

Numa entrevista à Bloomberg, Lacroix argumentou que qualquer envio de forças da ONU para Gaza necessitaria da autorização de Israel, um país que atualmente não tem uma estratégia para um futuro pós-guerra no enclave e que acusou as agências da ONU de conluio com o Hamas, movimento extremista islamita que pretende erradicar.

Israel é responsabilizado pela morte de cerca de 170 funcionários da ONU desde o início da ofensiva contra o Hamas na Faixa, a 07 de outubro de 2023, em resposta a um ataque do movimento palestiniano em território israelita.

Além disso, exemplos próximos de operações como a UNIFIL não sugerem um papel ativo para este hipotético destacamento, porque a missão de manutenção da paz da ONU no Líbano desempenha um pequeno mas crucial papel de mediação no meio de um fogo cruzado entre o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah e Israel.

"A guerra teve um impacto enorme numa missão que é, neste momento, o único canal que pode transmitir mensagens entre as duas partes" e que é "extremamente importante para evitar mal-entendidos", frisou.

A 16 deste mês, após uma reunião realizada no Bahrein para debater a crise, a Liga Árabe solicitou "o envio de uma força internacional de proteção e de manutenção da paz das Nações Unidas para os territórios palestinianos ocupados", pelo menos até à conclusão do que seria um acordo histórico para a criação de um Estado palestiniano independente.

Para Lacroix, este cenário ainda está muito longe.

"Neste momento, ninguém sabe como será o `dia seguinte` em Gaza, não fazemos a mínima ideia", reconheceu, e entre o pouco que se sabe ao certo, "seria necessário que todas as partes, incluindo Israel, evidentemente" concordassem com esta proposta.

Por isso, o chefe das operações de paz indicou que "a questão primordial neste momento" em Gaza é declarar um cessar-fogo humanitário, libertar os reféns detidos pelas milícias palestinianas e fazer com que as partes avancem para uma solução de dois Estados.

Para Lacroix, as disputas políticas são o "maior desafio que as Nações Unidas enfrentam, não só no domínio das operações de paz, mas em tudo o que se refere às competências da ONU no domínio da segurança".

Lacroix apelou aos Estados-Membros, em particular aos permanentes do Conselho de Segurança, que decidem em última instância sobre este tipo de operações, "unidade e empenhamento para compreender uma visão multilateral", depois das inúmeras fricções entre os Estados Unidos e a Rússia sobre o desenvolvimento do conflito em Gaza.