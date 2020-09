Equador anuncia eleições gerais em fevereiro

A sessão plenária do CNE "convocou as eleições gerais para 7 de fevereiro [do próximo ano]", disse na quinta-feira a presidente do organismo, Diana Atamaint.

Cerca de 13,1 milhões de eleitores deverão ir às urnas no próximo ano para eleger o sucessor do atual Presidente, Lenín Moreno, cujo partido de esquerda Alianza País (AP) está no poder desde 2007.

O ex-Presidente equatoriano Rafael Correa, exilado na Bélgica desde 2017 e também membro do AP, pretendia candidatar-se à vice-presidência, mas foi condenado a oito anos de prisão, por corrupção, com perda de direitos políticos.

O Supremo Tribunal do Equador confirmou em 07 de setembro a condenação à revelia do ex-Presidente e a perda de direitos políticos por 25 anos, pronunciada por um tribunal de primeira instância em abril, e confirmada em segunda instância em meados de julho.

O CNE vai registar a partir de hoje as candidaturas, que terão de ser validadas até 07 de Outubro.

Em agosto, foram validadas duas dezenas de pré-candidaturas para o cargo supremo, incluindo a do antigo Presidente Lucio Gutiérrez (centrista, deposto em 2005), do ex-banqueiro Guillermo Lasso (direita, candidato pela terceira vez) e do líder indígena Yaku Pérez (esquerda).

Uma possível segunda volta terá lugar a 11 de abril.

A campanha eleitoral decorrerá de 31 de dezembro a 04 de fevereiro, com um debate entre os candidatos presidenciais agendado para 17 de janeiro.