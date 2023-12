Equipas técnicas de Timor-Leste e Indonésia terminam marcação de fronteira terrestre

"Resolver as nossas fronteiras terrestres não é apenas importante para fortalecer a amizade entre as comunidades que vivem próximas da linha de fronteira, mas também para estabelecer uma vida pacífica e próspera entre os dois países", disse o embaixador Roberto Soares, chefe da equipa técnica timorense, citado numa nota divulgada na rede social Facebook.

As duas equipas, a timorense e a indonésia, estiveram no terreno a semana passada para terminar o processo de negociação dos segmentos de fronteiras terrestre não resolvidos no enclave de Oecusse, nomeadamente em Noel Besi -- Citrana, em Oecusse.

Durante a semana, as equipas legais de ambos os países também analisaram o acordo ou tratado a ser assinado no futuro.

"Timor-Leste cumpriu a sua posição de resolver as fronteiras de acordo com o direito internacional. É muito importante que ambas as equipas encontrem uma solução justa e consistente", afirmou o embaixador Roberto Soares.

O primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, considerou sexta-feira a delimitação da fronteira, que durou mais de 20 anos, uma "grande vitória", que vai "salvaguardar a soberania nacional, aumentar a segurança" e trazer benefícios socioeconómicos a ambos os países.

O chefe da equipa técnica indonésia, o embaixador Abdul Kadir Jailani, disse que, finalizados os trabalhos no terreno, o Estado da Indonésia espera que o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, realize uma visita oficial a Jacarta em 2024 para assinar o acordo formal.

"Esperamos a visita do primeiro-ministro em Jacarta para finalizar o acordo formal", afirmou o embaixador indonésio.

Timor-Leste e a Indonésia reuniram-se em outubro em Bali, Indonésia, para continuar as discussões sobre o segmento ainda não resolvido da fronteira terrestre Noel Besi -- Citrana, em Oecusse.

No encontro de Bali, os dois países tinham concordado em continuar com os preparativos técnicos e práticos com o objetivo de concluir a demarcação da fronteira terrestre até final deste ano, segundo o Governo timorense.