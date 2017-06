Erdogan em entrevista à RTP: A UE não tem cumprido as suas promessas em relação à Turquia

RTP 15 Jun, 2017, 21:23 | Mundo

Depois de um referendo histórico que aprovou o novo sistema presidencial, em abril, e precisamente onze meses após a tentativa falhada de golpe de Estado, o Presidente turco falou à RTP sobre o estado atual da Turquia e deixou críticas sonantes aos países aliados e ao Ocidente.



Desde logo, Erdoğan censura a atuação de Bruxelas para com Ancara. “A Turquia tem esperado à porta da União Europeia. Durante muito tempo, fomos mantidos à espera”, refere o líder turco, destacando que o pedido de adesão à UE foi entregue há 54 anos e que o seu país tem sido discriminado perante outros.



“Não há nenhum país nos novos estados-membros que tenha sido tão bem sucedido como a Turquia no cumprimento dos requisitos. A União Europeia não tem cumprido as suas promessas em relação à Turquia”, acrescenta.



“Práticas nazis e fascistas”

Operações na Síria e Irão

Terrorismo e Islão

Bloqueio ao Qatar

“Deriva” autoritária?

"Responsabilizar os culpados"

Sobre a questão dos refugiados, o Presidente turco refere que o país alberga atualmente “três milhões de sírios e iraquianos” e que já investiu 25 milhões de dólares. Segundo os acordos com a UE, a Turquia deveria ter recebido seis mil milhões de euros até ao final de 2016 para conter a vaga migratória, mas Erdoğan diz que apenas foram recebidos 725 milhões de euros até ao momento.“Se não houver lealdade e solidariedade, como é que podemos suportar este fardo? Temos feito todos os possíveis e vamos continuar a fazê-lo”, reitera.A marcar a atualidade nas relações entre vários países europeus e a Turquia estiveram também as recentes acusações de Erdoğan, que se referiu a alguns governos europeus como “nazis”, numa troca azeda de palavras sobretudo com responsáveis alemães e holandeses.Para o Presidente turco, registam-se agora, tal como no passado, “práticas nazis, fascistas, algumas implementadas e impostas aos meus cidadãos ou a pessoas de origem turca”, lembrando também as polémicas que envolveram, já este ano, dois ministros do Governo turco em solo europeu durante a campanha para o referendo de abril.Em relação aos Estados Unidos, Erdoğan é crítico quanto ao apoio de Washington e de Moscovo a forças curdas, nomeadamente o IPG, no assalto que decorre por estes dias à cidade de Raqa.O líder turco refere que os norte-americanos “estão a agir com essas organizações terroristas e a providenciar armas, infelizmente”, uma preocupação que levou pessoalmente até Donald Trump durante a visita oficial que fez aos Estados Unidos, em maio.“Desejamos-lhes a melhor sorte naquilo que estão a fazer. Mas se houver a menor agressão contra o nosso país não os iremos consultar, não colaboraremos com ninguém e faremos o que for necessário”, reitera.Para o Presidente turco, a posição do Irão no que diz respeito à estabilidade do Médio Oriente tem sido construtiva e destaca que o regime de Teerão está “a trabalhar para encontrar uma solução para o problema sírio”, em conjunto com a Rússia e a Turquia nas conversações de Astana. Erdoğan lembra ainda que os Estados Unidos e Arábia Saudita também foram convidados para estas conversações.Na entrevista à RTP, Erdoğan recusou fazer ligações entre o islão e o terrorismo. Oficialmente declarado como país secular desde o início do século XX, a Turquia conta com grande tradição islâmica entre a população.Para o sucessor de Ataturk, o primeiro Presidente e o fundador da República da Turquia, organizações terroristas como o Estado Islâmico ou a al-Qaeda “nada têm que ver com o Islão”.“Nós, como muçulmanos, opomo-nos a todos os tipos de terrorismo”, refere o líder turco, acrescentando que esse tipo de atuação “é algo que não tem lugar na nossa fé”.Acerca do recente bloqueio diplomático ao Qatar, incluindo a Arábia Saudita, Erdoğan explica porque é que a Turquia decidiu colocar-se ao lado do pequeno estado do Golfo Pérsico.“O que está a ser imposto ao Qatar não está certo. É uma armadilha montada ao Qatar”, refere o Presidente turco, apesar de acreditar que o diálogo e os esforços diplomáticos poderão encontrar uma saída. Erdoğan espera mesmo que a questão se resolva “até ao final do mês do Ramadão” e que a Riade desempenhe "o papel de irmão mais velho”.Erdoğan não responde diretamente se Ancara está disposta a “entrar em guerra” num eventual conflito que resulte desta tensão no Golfo. “Não esperamos nem desejamos isso”, responde. No entanto, lembra que tanto a Turquia como a França e os Estados Unidos contam com bases militares no território do pequeno emirado árabe.Relativamente às questões de foro interno, Erdoğan recusa as acusações de deriva autoritária e diz que essas acusações chegam de países que “desrespeitam a Turquia”.O Presidente turco lembra a tentativa de golpe de Estado a 15 de julho de 2016, há precisamente 11 meses, provocado por um “grupo gulenista no interior das Forças Armadas”, e que foi ignorado por supostos aliados.“No ocidente nem se lembraram de telefonar a dizer que lamentavam o que estava a acontecer na Turquia. São os mesmos que agora questionam se a Turquia caminha rumo a um regime autoritário”, critica.Erdoğan diz que essa acusação é injusta e relembra que países aliados que pertencem à NATO só contactaram Ancara “semanas depois” da tentativa de golpe.“Alguns albergam nos seus países vários conspiradores que fugiram após o golpe, incluindo a Grécia e a Alemanha, países da NATO nossos aliados. Porque defendem terroristas? Para que é que temos um acordo sobre a extradição de criminosos?” questiona.Quanto às acusações de aproveitamento da tentativa de golpe para reprimir toda a oposição, Erdoğan garante que a Turquia “é um país civilizado” e que as notícias incriminatórias do regime “são puras mentiras” e fazem parte de uma “desinformação” perante as informações governamentais.Sobre os milhares de detidos nas prisões turcas, o Presidente refere que “a maior parte esteve pessoalmente envolvida na tentativa de golpe” e que os gulenistas se encontravam "infiltrados" em vários organismos do Estado."Estamos simplesmente a responsabilizar os culpados", reiterou.Erdoğan voltou a criticar Washington, que continua a recusar o pedido de extradição de Fetullah Gulen, um dos maiores opositores do atual regime turco e que é apontado como responsável pela tentativa de golpe de Estado.De forma a reafirmar o funcionamento regular da democracia na Turquia, o Presidente lembrou o recente referendo sobre o novo sistema presidencial. Erdoğan lembra que o escrutínio foi monitorizado pela OSCE e que o referendo foi aprovado por 52 por cento dos turcos.O referendo foi criticado na imprensa ocidental por se traduzir numa transição de mais poderes para o Presidente, mas Erdoğan prefere destacar que o resultado dessa votação veio permitir que o chefe de Estadote esteja associado enquanto membro de um partido político.