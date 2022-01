Erdogan inaugura na Albânia complexo habitacional pago pela Turquia após o terramoto

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan inaugurou hoje um complexo habitacional na cidade albanesa de Lac, construído com fundos do Governo turco para famílias com casas destruídas pelo terramoto de 2019, que provocou 25 mortos e milhares de desalojados.