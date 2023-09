"Esforços têm como alvo Rússia e China". Lavrov acusa Ocidente de erguer "império de mentiras"

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros centrou este sábado a sua intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, no que Moscovo descreve como uma estratégia dos Estados Unidos – à cabeça do Ocidente - para afastar os países do diálogo e das tentativas de resolução de conflitos internacionais. Sergey Lavrov apontou o dedo, em concreto, a “esforços” na “Eurásia e Indo-Ásia” que “têm como alvo a Rússia e a China”.