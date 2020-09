Eslováquia. Absolvido empresário acusado de mandar assassinar o jornalista Jan Kuciak

O crime, ocorrido em 21 de fevereiro de 2018, chocou o país. Jan Kuciak e a noiva, Martina Kusnirova, ambos de 27 anos, foram assassinados em casa na cidade de Velka Maca, a leste de Bratislava, ele com um tiro no peito e ela na cabeça. Kuciak tinha publicado vários artigos a denunciar a corrupção em altos níveis do Estado e as relações de Marian Kocner com os responsáveis políticos do país.







", declarou esta tarde a juíza Ruzena Sabova, que presidiu ao julgamento. "O Tribunal absolve por isso os acusados", acrescentou.o qual poderá confirmar a decisão ou ordenar novo julgamento.A decisão deixou em lágrimas os familiares das vitimas e provocou críticas de vários líderes políticos.e que disse ter ficado "paralisado" ao ouvir o veredicto. "Só podemos esperar que a Justiça acabe por prevalecer", acrescentou.O seu advogado considerou a sentença "incorreta tendo em conta os fatos"."Eles são culpados, estou convencida disso., antes de abandonar a chorar a sala de audiências.

Choque e lamentos

A Presidente da Eslováquia, Zuzana Caputova, disse-se "chocada".







Já a vice-presidente da Comissão Europeia para os valores e a transparência, Vera Jourova, escreveu na sua conta da rede Twitter, "compreendemos que o procedimento judicial não é ainda definitivo".

O comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa,O Instituto de Imprensa de Viena classificou a absolvição como

Kocner foi acusado de ter ordenado o assassínio, depois de inicialmente ter feito ameaças, para se vingar dos artigos em que o jornalista detalhava os vários delitos por si cometidos na área do imobiliário. Na sua última audição pelo tribunal afirmou-se inocente.







O empresário está a cumprir uma pena de 19 anos por falsificação de assinatura, a que foi condenado no início do ano, e continuará detido.





Juraj Marusiak, analista político baseado em Brastislava, comentou à Agência France Presse que a sentença desta quinta-feira "abalou a fé dos cidadãos eslovacos na democracia e na prevalência da Justiça".

Executantes condenados

Em 2017, Kuciak apresentou queixa por alegadas ameaças de Konec, recebidas depois da publicação de um artigo sobre os seus negócios. Ao todo, Kuciak publicou nove artigos sobre o empresário.O jornalista afirmou depois que a polícia não fez nada. Quando foi assassinado estava a investigar indícios de corrupção governamental.

Kocner terá de pagar uma coima de cinco mil euros, por detenção ilegal de armas. Buscas efetuadas no seu domicílio encontraram mais de 60 balas.

acusados de ordenar e de executar o crime.de disparar sobre Kuciak e Kusnirova, e foi sentenciado a 23 anos de prisão, em abril. A Procuradoria eslovaca afirmou que Kocner pagou a Marcek, e ao primo deste, Tomas Szabo, hoje também condenado, para executar as vítimas.em dezembro passado, após um acordo com os procuradores para redução de sentença.Os assassínios provocaram as maiores manifestações na Eslováquia, em mais de trinta anos, desde a Revolução de Veludo de 1989 contra o comunismo soviético. O país tem 5,4 milhões de habitantes e é atualmente membro da União Europeia, da Zona euro e da NATO.que levou à queda do Governo em março de 2018. A vaga de descontentamento levou o ano passado à presidência Zuzana Caputova e elegeu este ano um novo Governo de centro-direita liderado por Igor Matovic, do partido anti corrupção OLaNO.