Eslováquia. Governo acusa Moscovo de interferência eleitoral e convoca enviado russo

Dois dias depois das eleições legislativas eslovacas que deram a vitória ao candidato pró-russo Robert Fico, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) do país vem acusar a Rússia de uma “interferência inadmissível” nas eleições.Num comunicado divulgado na passada quinta-feira, o diretor do Serviço de Inteligência Externa da Rússia (SVR), Serguei Naryshkin, acusava os Estados Unidos de instruírem os aliados a trabalhar com empresas locais e círculos políticos para "garantir os resultados de votação exigidos pelos norte-americanos" e garantir a vitória do liberal pró-ocidental Michal Simecka.O MNE da Eslováquia contesta as declarações de Naryshkin, acusando a Rússia de interferir nas eleições ao divulgar "desinformação".O MNE eslovaco apelou à Rússia para que acabe com as “atividades de desinformação” dirigidas à Eslováquia e convocou para esta segunda-feira um representante da embaixada russa.

Rússia rejeita acusações de interferência eleitoral

A embaixada russa em Bratislava já respondeu às acusações para negar qualquer interferência nas eleições da Eslováquia.O Kremlin também reagiu aos comentários, considerando “absurdo” descrever o partido de Fico como “pró-Rússia”.

Robert Fico, líder do partido Social-Democracia Eslovaca - Smer, foi o vencedor das eleições legislativa da Eslováquia.

O candidato pró-russo prometeu o fim imediato do apoio militar eslovaco à Ucrânia e prometeu ainda bloquear a entrada da Ucrânia na NATO. Fico - que foi primeiro-ministro da Eslováquia entre 2006 e 2010 e entre 2012 e 2018 - opõe-se às sanções à Rússia e apelou a melhores relações com Moscovo.





O Smer-SSD obteve 23,3% dos votos, o que significa que Fico precisa ainda de negociar uma coligação para governar. A presidente cessante, Zuzana Čaputová, já confiou esta segunda-feira a formação do novo governo a Robert Fico.





A Constituição eslovaca não estipula um prazo para a formação do governo, mas o presidente é obrigado a convocar a primeira sessão do parlamento no prazo de 30 dias após a publicação dos resultados eleitorais.