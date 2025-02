"Espancamentos". Mais de 160 profissionais de saúde de Gaza ainda detidos em Israel

A Healthcare Workers Watch (HWW), uma organização não-governamental (ONG) médica palestiniana, confirmou que

Vários médicos afirmaram que foram sujeitos a meses de maus tratos físicos. A ONU apela à libertação dos profissionais que ainda se encontram detidos.

Muath Alser, diretor da HWW, afirmou ao Guardian que “ae está a agravar o sofrimento dos civis, negando-lhes conhecimentos e cuidados médicos”.“O facto de Israel visar os profissionais de saúde desta forma está a ter um impacto devastador na prestação de cuidados de saúde aos palestinianos, com grande sofrimento, inúmeras mortes evitáveis e a erradicação efetiva de especialidades médicas inteiras”, acrescentou Alser.A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma ter apurado que 297 profissionais de saúde de Gaza foram detidos pelo exército israelita desde o início da guerra, mas a organização não dispõe de dados atualizados sobre quantos foram libertados ou permanecem detidos.A HWW afirma que os seus dados mostram que o número é ligeiramente superior e que verificou que 339 profissionais de saúde de Gaza foram detidos pelo exército israelita.”, depois de ter sido noticiado que os detidos nas prisões israelitas eram regularmente sujeitos a violência e maus tratos.

Torturados e espancados

O advogado que representa Hussam Abu Safiya, diretor do hospital Kamal Adwan, cuja detenção pelas forças israelitas em dezembro suscitou a condenação internacional, disse recentemente que tinha sido autorizado a visitar o seu constituinte na prisão de Ofer, em Ramallah, pela primeira vez, e que este tinha sido torturado, espancado e que lhe tinha sido negado tratamento médico.

O jornal britânico The Guardian e os Repórteres Árabes para o Jornalismo de Investigação (ARIJ) ouviram também testemunhos de sete médicos seniores que afirmaram ter sido retirados de hospitais, ambulâncias e postos de controlo em Gaza, transferidos ilegalmente através da fronteira para instalações prisionais geridas por Israel e sujeitos a meses de tortura, espancamentos, fome e tratamento desumano.

“Francamente,”, revelou Mohammed Abu Selmia, diretor do hospital al-Shifa, que esteve detido durante sete meses em prisões israelitas antes de ser libertado sem acusação., de ser espancado com coronhas de espingarda e de ser atacado por cães. Havia pouca ou nenhuma comida, nenhuma higiene pessoal, nenhum sabão dentro nas celas, nenhuma água, nenhuma casa de banho, nenhum papel higiénico. Vi pessoas que estavam a morrer ali.".Em declarações ao, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, condenou a detenção de pessoal médico por Israel e afirmou estar profundamente preocupado com o seu bem-estar.O gabinete dos direitos humanos da ONU (UNOCH) defende que Israel tem de libertar imediatamente o pessoal médico detido arbitrariamente e “pôr termo a todas as práticas que equivalem a desaparecimentos forçados, tortura e outros maus-tratos”.“Os responsáveis por crimes ao abrigo do direito internacional devem ser chamados a prestar contas”, apelou Ajith Sunghay, chefe de gabinete da UNOCH para os territórios palestinianos ocupados."Os profissionais de saúde, as instalações em que trabalham e os doentes de que cuidam (...) nunca devem ser alvos. De facto, de acordo com o direito humanitário internacional, devem ser ativamente protegidos", frisou o diretor-geral da OMS.

Sabe-se que dois dos mais importantes médicos de Gaza - Iyad al-Rantisi, obstetra e ginecologista do hospital Kamal Adwan, e Adnan al-Bursh, diretor do departamento de ortopedia do hospital al-Shifa - morreram durante a detenção.

No passado, Israel defendeu as suas operações militares contra o sistema de saúde de Gaza, alegando que os hospitais estavam a ser utilizados pelo Hamas como centros de comando militar e que os profissionais de saúde detidos eram suspeitos.”, apelou a UNOCH que tinha afirmado anteriormente que “é evidente” que a detenção de um grande número de profissionais de saúde pelos militares israelitas contribuiu para o colapso do sistema de saúde em Gaza.Segundo o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, “até à data, Israel não conseguiu fundamentar estas alegações”.(IDF),, mas forneceram uma declaração geral em que diziam que estavam “a operar para restaurar a segurança dos cidadãos de Israel, para trazer para casa os reféns e para atingir os objetivos da guerra, operando de acordo com o direito internacional”.Os suspeitos em causa foram levados para Israel para posterior detenção e interrogatório. Os que não estão envolvidos em atividades terroristas são libertados para a Faixa de Gaza o mais rapidamente possível”, acrescentaram as Forças de Defesa de Israel ao jornal britânico.As. As Forças de Defesa de Israel afiançaram ter conhecimento de incidentes em que os detidos morreram durante a detenção e que são efetuadas investigações para cada uma dessas mortes.“As IDF atuam em conformidade com o direito israelita e internacional, a fim de proteger os direitos dos detidos nas instalações de detenção e interrogatório”, rematou.No início deste mês, um soldado israelita foi condenado a sete meses de prisão por abuso de detidos, a primeira condenação do género em Israel.