Espanha. Carta-bomba enviada a Sánchez continha material de pirotecnia

Esta manhã foram recebidas mais duas cartas-bomba: uma dirigida ao diretor do centro de satélites da União Europeia, localizado numa base aérea nos arredores de Madrid, e outra dirigida à ministra da Defesa.

O Ministério do Interior confirma que, tal como no envio para a embaixada da Ucrânia e para o fabricante de armas espanhol, todas as cartas-bomba são semelhantes."A substância usada no envelope intercetado na sede do Governo é um composto ou algum ingrediente de características semelhantes aos que se usam em materiais de pirotecnia", adiantou Rafael Perez, secretário de Estado da Segurança.