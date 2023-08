Espanha. Impasse político mantém-se a 24 horas da constituição das Cortes

Quase um mês após as eleições espanholas, que foram inconclusivas, Espanha continua num impasse político.O partido de Carles Puigdemont, Juntos pela Catalunha (JxCat), está no centro da disputa, uma vez que é a chave para facilitar ou não uma investidura de Pedro Sánchez.Os socialistas do PSOE tentaram, por isso, lançar uma cartada junto dos independentistas catalães ao propor Francina Armengol para a presidência do Congresso.

Armengol, que conta também com o apoio do Sumar, foi presidente das Baleares, onde governou em coligação com grupos nacionalistas e é por isso um nome que agrada aos independentistas.

Para além disso,– uma reivindicação dos partidos com quem tem de negociar a nova investidura como primeiro-ministro.Ainda assim, a exigência de uma amnistia para os independentistas catalães são questões que continuam a dificultar as negociações com Carles Puigdemont, que voltou a lançar um repto ao PSOE esta quarta-feira.

Puigdemont exige “factos comprováveis”

Poucos dias depois das eleições, Puigdemont tinha afirmado, na mesma rede social, que o apoio do JxCat a Sánchez vai depender de um acordo sobre o "conflito" catalão e defendeu negociações sem "pressões" e sem "chantagem política".O ex-presidente catalão disse que “não tem confiança” nos políticos espanhóis. “Toda a precaução é pouca e as promessas não nos aquecem nem nos arrefecem", afirmou.

Sánchez confirma nova candidatura a primeiro-ministro

Numa reunião com os deputados e senadores do PSOE, em Madrid, Sánchez disse que vai pedir ao parlamento o apoio para ser de novo investido líder do governo."Esta não é a hora nem de pressões ao chefe de Estado nem de cabalas mágicas. Esta é a hora da democracia parlamentar", afirmou.Sánchez disse que o PP "deixou-se arrastar" pelo VOX e tem hoje uma "total incapacidade de somar maiorias parlamentares" ou de fazer alianças "mais além da ultra direita" porque "dinamitou todas as pontes" com outros partidos.

A eleição da Mesa do Congresso e da Presidência do Congresso (o parlamento espanhol) na quinta-feira servirá de ensaio à possibilidade de formação de um novo governo de esquerda.

Apesar das difíceis negociações,Com o apoio da coligação de esquerda do Sumar, os socialistas tentam obter também o apoio do Partido Nacionalista Basco, Esquerra, EH Bildu e BNG para facilitar a constituição de uma Mesa do Congresso progressista esta quinta-feira e, consequentemente, uma possível presidência do Governo por Pedro Sánchez.Enquanto isso, o PP – que venceu as eleições legislativas, mas não conseguiu uma maioria absoluta – conta apenas com o apoio dos próprios deputados, do VOX, da União do Povo Navarro e, talvez, da coligação canária.PSOE e PP estão numa corrida contra o tempo para chegar a acordo para a formação de um governo, de esquerda ou de direita, e evitar a realização de novas eleições.

c/agências