Espanha. Investidura de Sánchez chumbada na primeira votação

Foto: Sérgio Perez - Reuters

Tal como se previa, o líder do PSOE não foi investido logo na primeira votação. A falta de acordo com o Unidos Podemos obriga a uma nova votação, marcada para quinta-feira.



As negociações entre os dois partidos vão continuar na tentativa de que seja alcançado um compromisso para a formação do Governo. Para ser investido, Pedro Sánchez precisa do apoio de 176 dos 350 deputados.





A correspondente da RTP em Madrid, Daniela Santiago, explica que a incerteza política paira agora na capital espanhola, com a possibilidade de novas eleições ainda antes do final do ano.



Pedro Sánchez vai ter uma segunda oportunidade para ser investido daqui a dois dias, na quinta-feira. Na segunda votação, o líder do PSOE apenas vai precisar de ter mais votos a favor do que contra.