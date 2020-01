Espanha. Pais de Julen chegam a acordo com proprietário do terreno

Não vai a julgamento a morte de Julen, o menino de dois anos que caiu num poço ilegal,nos arredores de Málaga, em Espanha, em janeiro do ano passado. Os pais do menino chegaram a acordo com o dono do terreno, a 24 horas do início do julgamento