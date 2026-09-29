Espanha. PSOE e Sumar chegam a acordo para aprovar decreto de habitação

O porta-voz do Sumar afirmou aos jornalistas que ainda não tem o texto definitivo na mão e que quando isso acontecer, “não teremos problemas em responder a perguntas concretas. Sabemos que o decreto-lei precisa de ser contundente contra a especulação. Não pode acontecer o que aconteceu com a lei da habitação, que abriu margem para o arrendamento de férias”.





As medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros referentes aos decretos de habitação incluem a proteção contra despejos prolongada até 2030; a regulamentação do aluguer por temporada e de quartos; a proibição de aquisições por fundos imobiliários até 2028 e a prorrogação por dois anos dos contratos em vigor que terminam antes de 31 de dezembro de 2028, entre outras questões, segundo informam fontes do Sumar.



O impasse foi ultrapassado com a aprovação de dois decretos, a via escolhida para evitar o fracasso de não se chegar a um pacto entre os próprios aliados. A porta-voz do Junts, Miriam Nogueras, acusou esta terça-feira o Sumar de “deixar o pequeno proprietário ao relento” na negociação do decreto de habitação que os parceiros governamentais estão a conduzir neste momento.

O Executivo reconhece que o decreto não satisfará plenamente ninguém, mas o importante é que seja ratificado dentro de algumas semanas.









O Governo não quer detalhar o conteúdo do pacto antes da conferência de imprensa após o Conselho, prevista para começar às 13h00 (12h00) em Lisboa.



O PSOE e o Sumar chegaram também a acordo para a renovação automática dos contratos de arrendamento, medida que constará de um segundo decreto-lei. "Devido à importância destas medidas, o governo solicitou ao Congresso a realização de uma sessão plenária extraordinária já esta sexta-feira para a ratificação imediata de ambos os decretos".

El País avança que o acordo assinado entre o PSOE e o Sumar sobre habitação inclui dois decretos-lei, segundo fontes do Executivo.O PSOE e o Sumar chegaram também a acordo para a renovação automática dos contratos de arrendamento, medida que constará de um segundo decreto-lei.





O Governo aprova também esta terça-feira o alargamento, até ao final do ano, do "escudo social" criado para mitigar os efeitos da guerra no Irão na inflação, que subiu de 4,3% para 4,9% no último mês. Em fevereiro, antes do conflito, a taxa era de 2,3%.





Entretanto, centenas de manifestantes amanhecem esta terça-feira na Puerta del Sol após uma terceira noite de acampamento para pressionar o governo a responder à crise da habitação.

, declarou o porta-voz adjunto do Sumar, Alberto Ibáñez, minutos depois de ter sido divulgado que os parceiros governamentais chegaram a acordo, avançam os jornais espanhóis.Com esta negociação levada até ao último minuto.— um pacote de medidas habitacionais —, depois de o despejo de uma idosa de 87 anos e a mobilização social, com acampamentos em várias cidades de Espanha, terem pressionado os partidos a chegar a um acordo.Segundo o jornal espanhol, inicialmente, os ministros do Sumar não compareceram na reunião, mas acabaram por chegar 1h50 depois, após a concretização de um acordo entre as duas partes.