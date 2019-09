Espanha. Rei vai ouvir partidos para tentar desbloquear impasse político

Antena 116 Set, 2019, 08:33 | Mundo

Felipe VI vai receber 15 líderes partidários por ordem de representação parlamentar, terminando na terça-feira, ao fim da tarde, com Pedro Sánchez, secretário-geral do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), e atual chefe do Governo de gestão.



Depois, Felipe VI terá um encontro com a presidente do parlamento, Meritxell Batet, a quem irá comunicar se vai propor um candidato para tentar formar Governo, ou se, pelo contrário, considera que não há condições para que isso aconteça.



Pedro Sánchez parece ser a única alternativa possível, isto depois de em junho e julho o parlamento já ter chumbado uma primeira tentativa dos socialistas.



Se até 23 de setembro não houver um novo Governo aprovado pelo parlamento, Felipe VI será obrigado a dissolver a assembleia e a marcar eleições para 10 de novembro próximo.