Espeleólogos portugueses já estão a salvo

Foto: Pedro Puente Hoyos, Lusa

Estão a salvo os portugueses que ficaram retidos numa gruta no norte de Espanha desde sábado. São quatro e estiveram acompanhados de uma equipa de resgate.

Os portugueses ficaram retidos numa zona conhecida como "Los Lagos".

A Federação Portuguesa de Espeleologia já revelou que os quatro homens estão cansados mas bem.



Ficaram retidos depois de uma descida de 580 metros numa zona onde se cruzam três lagos.



Eles fazem parte de um grupo de sete espeleólogos do Clube de Montanhismo Alto Relevo de Valongo na região do Porto. Ficaram retidos pela água no fim-de-semana numa das grutas de Cueto-Coventosa