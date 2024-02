Estado da nação. Putin alerta para risco de conflito nuclear caso Ocidente envie tropas para a Ucrânia

Criticando que os russos estejam a ser alvos de “russofobia”, o presidente avisou que “sem uma Rússia forte e soberana não pode haver uma ordem estável no mundo”.



Para Putin, a retórica ocidental causa uma ameaça de “conflito com uso de armas nucleares e, consequentemente, de destruição da civilização”.







"O Ocidente quer enfraquecer a Rússia", mas esta não vai permitir que ninguém interfira nos seus assuntos domésticos, assegurou o presidente russo no seu discurso.





"Não percebem que há risco de um conflito nuclear?", questionou perante a Assembleia Federal em Moscovo.



Presença militar junto a novos países da NATO reforçada





O recandidato à presidência russa deixou ainda outro alerta: agora que a Suécia e a Finlândia tiveram luz verde para se juntarem à Aliança Atlântica, a Rússia terá de fortalecer as suas capacidades militares destacadas junto a esses dois países. A Finlândia tem uma longa fronteira terrestre com o país de Putin.







O líder considerou, no entanto, disparatadas as alegações de que a Rússia pretende atacar a Europa. Ainda assim, advertiu a NATO de que as consequências serão "trágicas" se enviar tropas para a Ucrânia.





"Nós também temos armas capazes de atingir alvos no vosso território", afirmou. Moscovo tem acusado os aliados ocidentais da Ucrânia de estarem a fornecer armas a Kiev capazes de atingir alvos no interior da Federação Russa.



Vladimir Putin acrescentou que a maioria dos cidadãos nacionais apoiou a decisão de enviar milhares de soldados para a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022.



"Rússia é um pilar da democracia"



Ainda sobre a guerra, Putin reforçou que as forças militares russas "ganharam uma experiência de combate colossal" e que não só têm vantagem no terreno, como têm libertado novos territórios.



"Vamos fazer tudo para pôr fim ao conflito e para resolver as tarefas da operação militar especial", declarou, garantindo que "as forças estratégicas estão prontas para o combate".



"O completo de Kinzhal está a ser usado para atingir alvos importantes" e "o complexo de Zircon também tem sido usado", adiantou o presidente. O exército russo está a avançar "com confiança" e a Rússia está "a defender a sua soberania e segurança e a proteger os nossos compatriotas" na Ucrânia, declarou Putin.



Abordando as relações internacionais, Vladimir Putin assegurou que a Rússia está pronta para dialogar com os Estados Unidos sobre "estabilidade estratégica" mas lembrou que, desde a invasão da Ucrânia, as relações entre os dois países têm piorado significativamente.



O líder frisou que, em 2018, Moscovo avançou com uma proposta para um acordo nuclear que Washington afundou. Na visão de Putin, os EUA só estão interessados em negociar quando há um "benefício claro".



Putin referiu-se ainda às recentes preocupações de algumas nações ocidentais com a possibilidade de a Rússia estar a planear atingir satélites com novas armas nucleares espaciais. "São acusações sem fundamento", vincou.

Estado da Nação

Para além da guerra e das relações internacionais, Putin dedicou parte do discurso aos assuntos domésticos e às propostas para o próximo mandato. Segundo a mais alta figura da Rússia, a economia do país vai em breve estar entre as quatro maiores do mundo em termos de poder de compra.



O presidente afirmou ainda que "centenas de novas marcas" chegaram à Rússia e que "as pessoas querem começar negócios e acreditam em si próprias e no seu país". Para incentivar a criação desses novos negócios, Putin disse que os impostos para as pequenas e médias empresas têm de ser reduzidos.



Quanto à pobreza, afirmou que o problema continua a ser crítico, afetando agora mais de nove por cento da população do país. "E, entre famílias maiores, a taxa de pobreza é superior a 30 por cento", admitiu.



"Precisamos de um trabalho constante destinado a melhorar a qualidade de vida das famílias com crianças e a apoiar a taxa de nascimentos. Nesse sentido, vamos lançar um novo projeto nacional chamado 'Família'", avançou.



A nível político, o líder defendeu que o sistema russo é um dos pilares da soberania do país e que este vai continuar a desenvolver as instituições da democracia.



Putin foi ainda mais longe, declarando que a "Rússia é um pilar da democracia". A afirmação surge menos de duas semanas depois da morte do opositor Alexei Navalny numa prisão russa no Ártico.



Putin, de 71 anos, está no poder desde 2000 e vai candidatar-se a um novo mandato nas eleições presidenciais que decorrem entre 15 e 17 de março.

