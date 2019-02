Estados Ibero-Americanos na importância do direito à educação em língua materna

Lusa22 Fev, 2019, 19:32 | Mundo

No âmbito do Dia Mundial da Língua Materna, proclamado pelas Nações Unidas em 1999 para anualmente se celebrar a 21 de fevereiro, a OEI referiu que "estima-se que 40% da população mundial não recebe educação na sua própria língua".

Em comunicado, a OEI, com escritório em Lisboa, notou que "trabalha num programa inovador de escolas bilingues em regiões de fronteira entre a Espanha e Portugal, assim como entre o Brasil e os países vizinhos de língua espanhola".

"Existem mais de 7.000 idiomas diferentes falados em todo o mundo. A Ibero-América é uma das maiores regiões linguísticas, com 750 milhões de falantes do espanhol ou do português. O espanhol é a segunda língua materna mais falada no mundo. Por sua vez, o português é a sexta língua materna mais falada no mundo. A riqueza linguística da Ibero-América não termina aí, multiplica-se pelas centenas de línguas originárias ou indígenas de cada país (68, no caso do México ou mais de 200 no Brasil)", justificou a OEI.

O projeto "pedagógico conjunto, bilingue e intercultural" da OEI vai desenvolver-se "nas escolas localizadas em cidades próximas às zonas fronteiriças" de Espanha, Portugal, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia e Peru.

"A proposta deve começar com projetos-piloto no primeiro ano do ensino primário, quando a capacidade do aluno para a aprendizagem das línguas é maior, bem como a sua permeabilidade para conhecer a cultura do outro", sublinhou a OEI.

Este projeto "prevê também o intercâmbio de professores entre os países envolvidos para garantir a prática do bilinguismo e uma maior experiência intercultural", além de "a releitura das histórias, geografias e culturas que unem as pessoas que vivem em zonas tão próximas".