Estados Unidos anunciam captura de um dos participantes no ataque de Benghazi em 2012

Zubayar Al-Bakoush é acusado de oito crimes, incluindo de homicídio do embaixador e de um funcionário do Departamento de Estado, terrorismo, incêndio criminoso e tentativa de homicídio de um agente especial do Departamento de Estado.



“Nunca nos esquecemos destes heróis e nunca deixamos de buscar justiça por este crime contra a nossa nação”, afirmou Bondi numa conferência de imprensa.



Al-Bakoush deverá ser extraditado para os Estados Unidos, onde irá responder por estas acusações, segundo a procuradora do Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que também anunciou que “existem muitos outros por aí” e que Al-Bakoush estava indiciado há 11 anos, mas que o caso permaneceu em sigilo até esta sexta-feira.



Apesar de não ter adiantado detalhes, sabe-se que a operação foi feita pelo FBI, CIA e elementos do Departamento de Estado.



O elemento agora detido será a terceira pessoa a responder criminalmente pelo ataque realizado em 2012 à embaixada dos Estados Unidos em Benghazi. Outros dois encontram-se já a cumprir penas de prisão de cerca de 20 anos.



Al-Bakoush entrou na embaixada norte-americana em Benghazi 15 minutos após o ataque e tentou arrombar carros de funcionários.



O ataque, perpetrado pelo grupo jihadista líbio Ansar al-Sharia, teve lugar no dia 11 de setembro de 2012, e matou quatro norte-americanos, incluindo o embaixador. No final de 2012, foi feito um inquérito que apontava responsabilidades ao Departamento de Estado por falhas de segurança, tendo sido este um dos temas da campanha das Presidenciais norte-americanas de 2016.



Hillary Clinton, candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, era a secretária de Estado na altura do ataque e foi acusada de não ter feito o necessário para evitar o desfecho de Benghazi.