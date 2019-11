Estados Unidos aprovam colonatos israelitas mas União Europeia discorda

Federica Mogherini acrescenta que a colonização israelita compromete a solução dois Estados e a perspetiva de uma paz duradoura conforme está estabelecido na resolução 2334 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.



É esta a reação da União Europeia depois de os Estados Unidos terem dito que deixam de considerar ilegais os colonatos israelitas em território palestiniano. A decisão foi comunicada por Mike Pompeo, o chefe da diplomacia norte-americana.



A France Press acrescenta que esta decisão pode ser interpretada como um apoio ao ainda primeiro-ministro israelita. Benjamin Netanyahu propôs a anexação de uma parte dos colonatos na Cisjordânia ocupada.



A Autoridade Palestiniana já reagiu a esta decisão. Um comunicado do porta-voz da presidência palestiniana lembra que os Estados Unidos não têm autoridade para anular as disposições do Direito Internacional e também não têm o direito de legalizar colonatos israelitas.



O gabinete do primeiro-ministro israelita também reagiu e informou que a decisão da Administração norte-americana corrige um erro histórico.



Benjamin Netanyahu diz que a decisão reflete uma verdade histórica - a de que o povo judeu não é colonizador na Judeia e Samaria. Os judeus são assim designados precisamente porque são o povo da Judeia.



A ocupação de territórios palestinianos é considerada ilegal pelas Nações Unidas e por uma grande parte da comunidade internacional.